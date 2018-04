Des bénévoles dédiés à la cueillette d’informations sur la disparition d’Ariel

Des bénévoles seront disponibles dans un local du boulevard Henri-Bourassa pour recueillir toute information susceptible d’aider à retrouver le petit Ariel Jeffrey Kouakou.

«On se dit que quelqu’un, quelque part, à des informations à passer et qui peut-être se refuse à aller voir la police», a indiqué Charles Ndakong.

L’information reçue sera traitée avant d’être transmise aux policiers. Les gens peuvent se rendre au 1405 Henri-Bourassa Ouest, dans le local 209.

Pour une escouade spécialisée

Lors d’un point de presse jeudi, le père d’Ariel, Kouadio Frédéric Kouakou, a réclamé qu’une escouade spécialisée sur la recherche d’enfants disparus soit mise en place pour permettre une réponse plus rapide.

«Le cas d’Ariel doit servir de cas d’école, a dit M. Kouakou en entrevue au 9 heures. De nos recherches sur les corps de police, nous savons qu’il y a des corps de police spécialisés sur le trafic de drogue ou autre. Nous n’avons pas vu un corps dédié aux enlèvements d’enfants ou de personnes vulnérables.»

En réponse, la mairesse Valérie Plante a indiqué que cette décision relevait du service de police.

M. Kouakou a affirmé qu’il en fera son combat personnel lorsque son fils sera rentré à la maison.

Entourés de gens dévoués

M. Kouakou a affirmé qu’il prenait une journée à la fois. Il assure que sa famille est entourée par des gens dévoués.

«Ça va par vagues. Il y a des moments où on est au creux de la vague et d’autres où on se laisse gagner par l’espoir», a-t-il dit.