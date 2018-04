Future policière au hijab : «ça m’a jeté à terre!»

La jeune montréalaise qui souhaite réaliser son rêve de devenir policière tout en portant un foulard islamique risque de ne pas l’avoir «facile» au sein du corps policier où elle commencera sa carrière.

C’est du moins l’opinion de la première femme à être devenue policière au Québec, Nicole Juteau, qui s’est prononcée sur la question à l’émission Le 9 Heures, diffusée à LCN.

C’est en 1975 que la policière Juteau a débuté sa carrière au sein de la Sûreté du Québec.

Son arrivée dans les forces de l’ordre a brisé les tabous et les interdits, et en a dérangé plusieurs.

«Sur 30 policiers, il y en a environ deux qui voulaient travailler avec moi. Les autres ont les forçaient», a raconté l’ex-policière dont la carrière s’est terminée en 2001.

Elle souligne toutefois que la Sûreté du Québec l’a toujours soutenue.

Le cas de Sondos Lamrhari, la jeune femme qui veut être policière tout en portant son voile, l’a «jeté à terre».

À LIRE ÉGALEMENT

L’École nationale de police a commencé à tester des hijabs

Déterminée à être policière et à conserver son voile

«De la récupération comme je vois là, ça me met hors de moi» - Caroline St-Hilaire

Hijab dans la police: l’opposition «casse les rêves» de ceux qui veulent s'intégrer

«Dans tout ce qu’on a bâti depuis 40 ans (...) jamais on n’a voulu aller à l’encontre de ce qui était l’uniforme. On a toujours voulu faire le travail policier. On ne voulait pas qu’il y ait de différence entre hommes et femmes. On s’est battues pour être égales», explique-t-elle.

Selon Mme Juteau, Sondos Lamrhari aura beaucoup à faire pour s’intégrer dans un corps de police, même si elle est bien acceptée par ses collègues en techniques policières au cégep. Selon elle, c’est bien différent dans la ''vraie vie''».

«En plus d’être une femme, elle est un petit peu différente (...) Les cours c’est facile, le cégep et tout cela... mais quand tu arrives dans un milieu policier, un milieu fermé, c’est différent.»

Le port de ce signe religieux pourrait même créer des tensions dans les rangs.

«J’ai parlé à des policiers hier, puis il y a même un policier qui m’a dit qu’il allait se faire faire une croix en tissus noir et la coller sur son uniforme. ''Elle a le droit, moi aussi j’ai le droit''» a-t-il dit.