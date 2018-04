La vente du Chagall soulève des critiques

La mise en vente d'une oeuvre du peintre Chagall pour acheter une autre toile s'attire de plus en plus de critiques et soulève bien des questions à Ottawa.

Les explications du directeur du Musée des beaux-arts du Canada sont maintenant mises en doute. Il affirmait, la semaine dernière, ne pas avoir eu d'autre choix, que le Chagall devait être vendu.

«C'était très important pour nous d'avoir les ressources pour sauver un trésor national», disait Marc Mayer, directeur du MBAC.

La tour Eiffel de Chagall sera mise aux enchères chez Christie's au mois de mai.

Le directeur du Musée de la civilisation à Québec n'y comprend rien. La toile que le Musée des beaux-arts du Canada veut acheter avec les profits du Chagall devait, de toute manière, rester au Canada.

«Il se départit d'un Chagall qui est exceptionnel. Tout ça nous rend tellement perplexes. C'est une approche qui est tellement... incroyable», explique Stéphan La Roche, directeur du Musée de la civilisation à Québec.

La toile convoitée, c'est le Saint-Jérôme de David, peintre de Napoléon, de la Révolution française. L'oeuvre appartient à la Fabrique Notre-Dame de Québec, qui entend la préserver au Canada. Le Saint-Jérôme est géré par le Musée de la civilisation de Québec et exposé au Musée des beaux-arts de Montréal.

«Le fait que nous travaillons au Musée de la civilisation et Musée des beaux-arts de Montréal, main dans la main, conjointement, à trouver une autre solution que l'on souhaite constructive pour préserver ce tableau démontre bien qu'il y a d'autres options qui sont envisageables», ajoute M. La Roche.

Les deux institutions veulent acquérir le Saint-Jérôme ensemble. Elles proposent même au Musée des beaux-arts du Canada de l'acheter à trois.

Selon nos informations, la mise aux enchères du Chagall pourra difficilement être stoppée. Le Musée des beaux-arts du Canada n'a pas répondu à nos nombreuses demandes d'entrevue et d'explications.