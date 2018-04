L’art de vieillir et être «Vintage à l’os»

Les deux gars derrière le succès viral «Vintage à l’os» se disent bien contents d’avoir pu mettre en valeur leurs racines québécoises et leur réalité avec cette chanson.

Le duo hip-hop Séba et Horg a surpris le Québec au début de l’année avec le clip qui évoque de nombreux souvenirs des années 80 et 90 et qui a accumulé plus de 1,6 million de vues sur Facebook et 125 000 visionnements sur YouTube.

«On a parti la mode d’être vieux», s’étonne en riant Félix-Antoine Leroux, alias DJ Horg à propos du succès monstre que leur chanson a connu.

Blague à part, les amis de cégep qui se sont retrouvés dernièrement expliquent que leur tout premier album, «Grosso-Modo», profite beaucoup de toute l’expérience et de la maturité qu’ils n’avaient pas à leurs débuts.

«Quand on s’est revus, on s’est dit qu’on allait faire l’album qu’on aurait dû faire en 1996», se rappelle Éric Brousseau, mieux connu comme le rappeur et DJ Séba du groupe Gatineau.

«Ça aurait été mauvais», tranche cependant Horg, qui a notamment travaillé avec le rappeur Samian.

«Quand j’avais 20 ans, le rap que je faisais, c’était du copier-coller», explique l’homme qui, dans une autre vie, a joué le rôle de Bérubé dans "Watatatow" et d’Alexandre dans le film "La grenouille et la baleine". Quand tu es jeune et que tu te découvres un style, c’est normal que tu t’inspires et imites tes idoles.»

Les rappeurs adultes

«Quand tu es un rappeur, tu es toujours en train de te représenter toi-même», explique Séba en précisant que l’album a été très influencé par le documentaire «Adult Rappers» de Paul Iannacchino Jr. qui illustre la réalité de rappeurs d’un certain âge travaillant toujours dans le milieu.

«Ça m’a réveillé, dans le sens qu’il faut écrire des trucs un peu plus matures, ajoute le rappeur ayant notamment tourné avec Ghislain Poirier. Si tu es proche de 40 ans, tu dois arrêter de jouer le "kid" de 15 ans.»

«On s’est donc dit qu’on allait s’adresser à notre monde, aux gens de notre âge, ceux qui ont déjà aimé le rap [...] et qui sont comme oubliés dans le hip-hop aujourd’hui», explique Horg.

Ce choix créatif se voit d’ailleurs dans les thèmes et sujets très terre à terre abordés par le duo comme dans les chansons «Magasin à une piasse» et «45 Papineau».

«Quand tu sais à qui tu t’adresses, eh bien un moment donné tu sais de quoi tu veux parler», résume Séba.

Québéciser plutôt qu’Américaniser

Le duo précise que sa démarche est aussi profondément ancrée dans la culture québécoise qui, selon lui, est souvent ignorée par la majorité des artistes hip-hop aujourd’hui plus influencée par les États-Unis.

«La société québécoise, c’est celle que je connais le plus, c’est celle dont je suis imprégné, explique Horg, qui a réalisé "Le Beat à Ti-Bi" en 2006. Aujourd’hui [...] ça brille par son absence.»

«Quand on était jeunes, on baignait dans la culture québécoise avec nos parents qui écoutaient des chansonniers et des émissions québécoises, explique Séba. [Maintenant], on s’inspire en partie de ce qui nous entourait.»

Séba et Horg se produiront au Club Soda le 12 juin prochain dans le cadre des Francos de Montréal pour une soirée «Vintage à l’os», en compagnie du groupe Dubmatique et le 10 juillet au Festival d’été de Québec.

La surprise du succès viral

Les membres du groupe Séba et Horg ont été très surpris de voir leur chanson «Vintage à l’os» recevoir autant d’attention en si peu de temps.

«On savait qu’on tenait quelque chose avec "Vintage à l’os", mais on ne savait pas à quel point, rigole Séba en se remémorant comment, lorsque le clip a été mis en ligne, Horg et lui n’y croyaient pas vraiment. On se disait que c’était une blague au début, que le label avait acheté de fausses vues ou quelque chose du genre.»

Quelques mois plus tard, la chanson est toujours dans le palmarès québécois des chansons francophones les plus vendues et cartonne notamment à CKOI. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les deux amis de longue date ont changé.

Rester soi-même

«La semaine où ça s’est passé, c’est sûr que c’était un peu fou du côté des réseaux sociaux, mais là c’est redevenu normal», résume Horg, en précisant que même si beaucoup de gens connaissent la chanson, ce n’est pas nécessairement le cas pour le groupe.

Cependant, les deux musiciens se disent très à l’aise avec cette dichotomie et assurent qu’ils ont bien plus à offrir qu’une seule chanson à succès.

«Nous, on fait notre musique, on s’amuse, après ça si les gens veulent nous mettre une étiquette c’est leur affaire, dit Horg. Personne ne va nous enlever ce qu’on a accompli là, mais ça peut aussi bien finir demain matin.»