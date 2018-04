«Le Canada appuie la décision des États-Unis» et de ses alliés

Le Canada appuie les frappes aériennes réalisées vendredi soir en Syrie par les États-Unis, conjointement avec le Royaume-Uni et la France.

«Le Canada condamne avec la plus grande fermeté l’usage d’armes chimiques dans l’attaque perpétrée la semaine dernière dans la Ghouta orientale, en Syrie», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué transmis tard vendredi soir.

«Le Canada appuie la décision des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France de prendre des mesures pour diminuer la capacité du régime Assad de lancer des attaques par armes chimiques contre ses propres citoyens.

«Nous continuerons de travailler avec nos partenaires internationaux pour mener des enquêtes plus approfondies sur l’emploi d’armes chimiques en Syrie. Il faut traduire en justice les responsables de ces gestes.»‎

Le Canada appuie la décision des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France d'agir contre la capacité du régime Assad de lancer des attaques à l'arme chimique. Déclaration : https://t.co/9iJQqSM677 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 14 avril 2018

M. Trudeau doit se rendre en France et au Royaume-Uni au cours des prochains jours. Il doit rencontrer à Paris le président français, Emmanuel Macron, et son homologue britannique, Theresa May, à Londres.