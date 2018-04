Les selfies sur le tapis rouge, c'est non

Alors que la sélection officielle des films retenus pour le Festival de Cannes a été dévoilée ce jeudi, le directeur de la compétition, Thierry Frémaux, en a profité pour confirmer lors d’une conférence de presse l'interdiction des égoportraits sur le tapis rouge.

Et gare à ceux qui enfreindraient cette nouvelle règle, car des sanctions seront appliquées sans concession. «Ils seront raccompagnés à leur hôtel, dans leur voiture ou dans la rue. Et l'interdiction de tapis durera vingt-quatre heures», a averti Thierry Frémaux au sujet de ceux qui oseraient tenter la manoeuvre, ainsi que le rapporte Le Figaro. Avant de lâcher : « On vient au festival pour voir pas pour être vu!».

Parmi les raisons liées à ce nouveau règlement, le directeur du Festival de Cannes évoque, entre autres, un motif «technique». «On a des problèmes de cortège, de montées des marches. 2200 personnes à faire rentrer dans la grande salle. Ce n'est pas évident. En plus, il y a des chutes. On déplore de nombreux blessés», a-t-il expliqué. Et d’observer: «C'est une immense pagaille, ce n'est pas beau». Les stars sont prévenues: laissez votre téléphone intelligent au vestiaire!