Sans surprise, l'échangeur Turcot est à éviter

Sans surprise, l’échangeur Turcot sera une nouvelle fois à éviter cette fin de semaine, en raison de la fermeture de plusieurs bretelles. Le secteur de l’échangeur Montréal-Ouest et celui du pont Champlain seront aussi affectés.

L’autoroute 720/ route 136 et l’autoroute 20 seront complètement fermées à la circulation, dans la direction ouest, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’entrée temporaire du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et de la rue Saint-Jacques (échangeur Montréal-Ouest), sera fermée à compter de vendredi 22 h.

L’entrée de la rue Saint-Antoine, en direction ouest, sera aussi fermée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, à compter de 22 h.

Même chose pour l’entrée commune de la rue Saint-Antoine, en direction est, et de la rue Sanguinet / avenue de l’Hôtel-de-Ville, qui sera fermée à partir de 23 h 30.

Conséquemment, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest et de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest seront fermées, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

La bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 40 ouest et le boulevard Marcel-Laurin (dans l’échangeur Décarie), sera fermée de samedi 23 h à dimanche 14 h.

À noter également la fermeture complète de la route 136/autoroute 720 est (vers le centre-ville) entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame / de la Cathédrale dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

De ce fait, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/autoroute 720 est, et de l’autoroute 20 est pour la route 136/autoroute 720 est, seront fermées selon le même horaire.

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

Autre secteur à éviter : le chemin Glen, entre les rues Saint-Antoine et Sainte-Catherine sera fermé de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour sera possible via la rue Sainte-Catherine, avenue Atwater et rue Saint-Jacques.

Les automobilistes devront aussi être vigilants du côté du pont Champlain : la route 132, en direction est, sera complètement fermée entre la sortie 53 (pont-Champlain/Montréal/autoroute 10 est), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La route 132, en direction ouest, sera aussi fermée, entre la sortie 76 (boulevard Simard) et l’entrée suivante, selon le même horaire.

La bretelle de l’autoroute 10 ouest (venant de Sherbrooke) pour la route 132 ouest (vers La Prairie), sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.