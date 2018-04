Sept ans de conflit en Syrie en dix dates

De la répression sanglante de manifestations prodémocratie à la dernière attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad, rappel des étapes-clés de la guerre complexe en Syrie qui a fait plus de 350 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.

Voyez l'entrevue avec le professeur en histoire des États-Unis Luc Laliberté dans la vidéo ci-dessus

Dans la nuit de samedi à vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé une opération militaire contre différentes cibles en Syrie, avec la France et le Royaume-Uni, pour punir le régime Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils le 7 avril dans la ville de Douma près de Damas.

À LIRE ÉGALEMENT:

Syrie: principaux extraits de l'intervention de Trump

Fortes explosions entendues à Damas

Londres ne voit «pas d'alternative à l'usage de la force»

La France ne peut «tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques»

Le régime syrien, qui a démenti cette attaque, a dénoncé «l'agression» américano-franco-britannique, qui est selon lui «vouée à l'échec».

Révolte et répression

Le 15 mars 2011, dans le sillage du Printemps arabe, un mouvement de protestation éclate en Syrie, pays gouverné d'une main de fer depuis 40 ans par la famille Assad. Bachar a succédé en 2000 à son père Hafez.

De petites manifestations ont lieu à Damas avant d'être violemment dispersées. Mais c'est à Deraa (sud) que le mouvement prend de l'ampleur.

En juillet, un colonel réfugié en Turquie crée l'Armée syrienne libre (ASL), composée de civils ayant pris les armes et de déserteurs de l'armée.

L'aviation, atout du régime

En mars 2012, l'armée prend le fief de la rébellion à Homs (centre). D'autres opérations sanglantes avaient été menées, notamment à Hama (centre), après d'immenses manifestations antirégime.

En juillet, des rebelles lancent la bataille de Damas. Le gouvernement garde le contrôle de la capitale, mais des zones de sa banlieue passent aux mains des insurgés.

À partir de 2013, des hélicoptères et des avions du régime larguent bombes et barils d'explosifs sur les secteurs rebelles.

Hezbollah, Iran

En avril 2013, le Hezbollah libanais reconnaît son engagement au côté d'Assad, issu de la minorité alaouite, une branche du chiisme. Il va envoyer des milliers de combattants.

L'Iran chiite va soutenir financièrement et militairement le régime en envoyant des «conseillers militaires» et des «volontaires» iraniens, mais aussi afghans et pakistanais, pour épauler le régime.

Ligne rouge et recul américain

Le 21 août 2013, une attaque chimique, imputée au régime dans deux zones rebelles près de Damas, fait plus de 1400 morts selon les États-Unis. Le régime dément.

Barack Obama, qui avait lui-même tracé une ligne rouge, renonce au dernier moment à procéder à des frappes punitives, scellant avec la Russie un accord de démantèlement de l'arsenal chimique syrien.

Jihadistes

En juin 2014, après avoir affronté le régime comme les rebelles, le groupe Etat islamique (EI) proclame un «califat» sur les vastes territoires conquis en Syrie, où Raqa devient son principal fief, et en Irak voisin.

En septembre, une coalition internationale dirigée par les États-Unis lance, après l'Irak, ses premières frappes contre l'EI en Syrie.

En octobre 2017, les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes et soutenues par la coalition, s'emparent de Raqa après des mois de lutte.

L'EI perd la quasi-totalité des territoires dont il s'était emparé.

Dès 2013, d'autres jihadistes, notamment de la branche syrienne d'Al-Qaïda, avaient renforcé leur assise dans le Nord. Ils dominent aujourd'hui la majorité de la province d'Idleb (nord-ouest).

Poutine au secours d'Assad

Le 30 septembre 2015, la Russie entame une campagne de frappes aériennes en soutien aux troupes d'Assad, en grande difficulté.

L'apport des Russes va remettre en selle le régime. La rébellion va subir revers après revers, perdant Alep, deuxième ville du pays, en décembre 2016.

En janvier 2017, Moscou parraine avec Téhéran et Ankara, soutien des rebelles, des pourparlers au Kazakhstan entre régime et groupes rebelles.

Ces négociations se tiennent en parallèle à celles parrainées par l'ONU.

Aucune solution politique n'a été trouvée.

Première opération américaine

En avril 2017, une attaque au gaz sarin imputée au régime, tue plus de 80 civils à Khan Cheikhoun, localité contrôlée par des rebelles et des jihadistes dans la province d'Idleb.

En représailles, Donald Trump ordonne des frappes sur la base aérienne syrienne d'Al-Chaayrate (centre).

Engagement turc

Le 20 janvier 2018, la Turquie, qui avait déjà mené une première opération dans le nord de la Syrie, lance avec des rebelles syriens une offensive contre une milice kurde, les Unités de protection du peuple (YPG), épine dorsale des FDS. Le 18 mars, ses forces s'emparent d'Afrine, chassant les YPG de l'enclave.

Ankara considère cette milice comme «terroriste».

La Ghouta meurtrie

Le 18 février, le régime lance une offensive aérienne, puis terrestre, d'une intensité inédite sur l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, près de Damas (Plus de 1700 morts).

À la faveur d'un pilonnage dévastateur, mais aussi d'accords d'évacuation parrainés par la Russie, le régime est parvenu à reprendre pied dans le dernier bastion des insurgés aux portes de la capitale.

Attaque chimique présumée

Le 7 avril, une «attaque aux gaz toxiques» à Douma, dans la région de la Ghouta orientale, fait plus de 40 morts, selon les Casques blancs, un groupe de secouristes en zone rebelle, et l'ONG médicale Syrian American Medical Society (SAMS). Les secouristes, ainsi que les États-Unis accusent le régime. Ce dernier a démenti recourir aux armes chimiques.

L'attaque déclenche un tollé international.

Le 13 avril, Donald Trump a dénoncé les attaques chimiques «monstrueuses» menées par le régime de Damas, en annonçant les frappes contre des cibles en Syrie.

À Londres, la première ministre britannique May a affirmé qu'il n'y avait «pas d'alternative à l'usage de la force». À Paris, le président Emmanuel Macron a souligné que les frappes françaises étaient «circonscrites aux capacités du régime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques».