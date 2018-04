Syrie: principaux extraits de l'intervention de Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir le lancement d'une opération militaire conjointe avec la France et le Royaume-Uni en Syrie, en représailles à une attaque chimique présumée le 7 avril à Douma.

Voici les principaux extraits de sa déclaration à la Maison-Blanche:

«Mes chers concitoyens. Il y a peu, j'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes de précision sur des cibles associées aux capacités du dictateur syrien Bachar al-Assad en matière d'armes chimiques».

«Une opération combinée est désormais en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux».

«Il y a un an, Assad a lancé une attaque sauvage aux armes chimiques contre son propre peuple. Les États-Unis ont réagi avec 58 frappes de missiles qui ont détruit 20% de l'armée de l'air syrienne. Samedi dernier, le régime Assad a de nouveau déployé des armes chimiques pour massacrer des civils innocents dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne Damas. Cette affaire constitue une escalade importante dans la façon que ce terrible régime a d'utiliser des armes chimiques».

«Cette attaque diabolique et ignoble a laissé des mères, des pères, des bébés et des enfants se débattre dans la souffrance et lutter pour respirer. Ce ne sont pas les actions d'un homme. Ce sont plutôt les crimes d'un monstre».

«L'objectif de nos actions ce soir est d'établir une puissante dissuasion contre la production, la dissémination et l'utilisation de substances chimiques. Établir cette dissuasion est d'un intérêt vital pour la sécurité nationale des États-Unis».

«La réponse coordonnée américaine, britannique et française à ces atrocités intègrera tous les instruments de notre puissance nationale --militaire, économique et diplomatique».

«Nous sommes prêts à maintenir cette réponse jusqu'à ce que le régime syrien arrête d'utiliser des agents chimiques interdits».

«J'ai également un message ce soir pour deux gouvernements qui soutiennent, équipent et financent le plus le régime criminel d'Assad. A l'Iran et à la Russie, je demande: +quel genre de nation veut être associée au meurtre de multitudes d'hommes, femmes et enfants innocents?+»

«Les nations du monde peuvent être jugées par les amis quelles gardent. Aucune nation ne peut réussir sur le long terme en faisant la promotion de tyrans brutaux et de dictateurs meurtriers».

«En 2013, le président (russe Vladimir) Poutine et son gouvernement ont promis au monde qu'ils garantiraient l'élimination des armes chimiques de la Syrie. L'attaque chimique d'Assad et la réponse d'aujourd'hui sont la résultante directe de l'échec de la Russie à tenir ses promesses».

«La Russie doit décider si elle va continuer sur cette voie sinistre ou si elle va rejoindre les nations civilisées en tant que force de stabilité et de paix. Avec un peu d'espoir, un jour, nous nous entendrons avec la Russie et peut-être même avec l'Iran, ou peut-être pas».

«Les États-Unis ne cherchent en aucune circonstance à maintenir une présence indéfinie en Syrie. Tandis que d'autres nations accroissent leurs contributions, nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons ramener à la maison nos combattants».

«Les États-Unis seront un partenaire et un ami, mais le destin de la région repose entre les mains de sa propre population».