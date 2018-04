Un homme de 46 ans arrêté lors d’une perquisition à Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’un homme de 46 ans et saisi une certaine quantité de drogue, dont plus de 1000 comprimés de méthamphétamine.

L’individu a été arrêté, jeudi, dans un immeuble à logements de la rue Joly et a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup, le même jour. Il pourrait faire face à diverses accusations en matière de stupéfiants.

À la suite de l’arrestation, les policiers ont perquisitionné le logement où un peu plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, près de quatre grammes de cannabis, environ 20 g d’une substance qui pourrait être de la cocaïne, ainsi que des objets servant à la revente de stupéfiants et environ 200 cigarettes de contrebande ont été découverts et saisis.

Ce sont des informations reçues du public, il y a quelques mois, qui ont permis de mener à bien cette opération, a indiqué la Sûreté du Québec.