Une ado de 16 ans disparue à Montréal depuis près d’un mois

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis bientôt un mois.

Tôt le matin du 19 mars, Selisha Robb a quitté son domicile situé dans l’arrondissement de Lachine et n’est jamais rentrée chez elle.

L’adolescente, qui s’exprime en anglais, mesure 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns tressés et longs et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un manteau noir, d’un sac à main beige et noir et de bottes beiges.

Toute personne détenant de l’information pouvant permettre de retrouver Selisha Robb est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime, au 514 393-1133.