Une décoration posthume pour le héros de la tuerie de la mosquée

Azzedine Soufiane, qui a payé de sa vie pour avoir tenté de désarmer le tueur de la mosquée de Québec plutôt que de se sauver, pourrait recevoir une décoration pour acte de bravoure de la Gouverneure générale du Canada.

«Je ne peux garantir que cela va se produire, mais je sais que c’est sur le radar de la gouverneure générale. C’est une démarche que je supporte», a déclaré le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

«À la lumière des témoignages que l’on a entendus après les attentats et de ce qui est sorti récemment dans le cadre du procès, cet homme s’est comporté dans des circonstances extrêmement dangereuses avec un héroïsme qui lui a coûté la vie. Son histoire doit être connue et entendue. Je vois les distinctions pour actes de bravoure de la Gouverneure générale tout à fait appropriée pour M. Soufiane», a ajouté M. Lightbound.

Sara Régnier-McKellar, responsable des communications de la Chancellerie des distinctions honorifiques au bureau de la Gouverneure générale Julie Payette n’a pas voulu commenter le dossier «pour des raisons de confidentialités.»

Mme Régnier-McKellar indique que n’importe qui peut déposer une demande à la Chancellerie. Les dossiers qui répondent aux critères du programme sont présentés à un comité d’experts composé, entre autres, d’un membre de la GRC, d’un pompier, d’un membre des Forces armées et d’un médecin. Le Comité pour la bravoure se réunit de quatre à cinq fois par année. Elle ajoute que lors de procédures judiciaires, l’analyse d’un dossier est suspendue.

La page Facebook «Tous pour une médaille de bravoure pour Azzedine Soufiane» milite depuis plus d’un an pour une reconnaissance alors que de plus en plus de voix dans la communauté s’élèvent dans ce sens.

Il aurait pu se sauver

Quelques jours après l’attentat Ilies Soufiane, l’aîné des trois enfants d’Azzedine Soufiane, s’était confié en exclusivité au Journal. «Mon père est mort en héros. Il va au paradis direct. Il aurait pu se sauver très facilement de la mosquée, mais il a décidé de faire face. Il a combattu», avait alors déclaré l’adolescent.

Des survivants de la tuerie du 29 janvier 2017 avaient aussi témoigné que M. Soufiane était proche de la porte de sortie au moment où le tireur rechargeait son arme.

Mercredi, les journalistes qui ont visionné en cour la vidéo des événements ont pu voir Azzédine Soufiane s’élancer héroïquement pour tenter de désarmer Alexandre Bissonnette en le projetant contre le mur. Mais sa manœuvre a échoué et il a reçu cinq balles.

L’homme de 57 ans reconnu pour son sourire permanent et contagieux était le propriétaire de l’épicerie-boucherie Assalam (La Paix). Il était «un intellectuel, un diplômé en géologie qui n’a jamais abandonné malgré les difficultés de la vie», selon son enfant.

3 distinctions

Les décorations pour acte de bravoure sont un hommage à ceux qui ont risqué leur vie pour essayer de sauver ou de protéger une autre personne. Le gouverneur général les remet à Rideau Hall, à Ottawa, ou à La Citadelle de Québec.

Il existe trois décorations de ce type. La Croix de la vaillance est la plus exclusive. Elle «reconnaît les actes de courage vraiment remarquables accomplis dans des circonstances extrêmement périlleuses.» L’Étoile du courage est remise pour des actes accomplis dans des circonstances très périlleuses et la Médaille de la bravoure dans des circonstances dangereuses.