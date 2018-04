Une offre de 890 M$ US pour les magasins de Toys 'R' Us

Le fabricant de jouets MGA Entertainment propose d’acquérir les emplacements de 300 magasins Toys 'R' Us aux États-Unis et au Canada pour 890 millions $US.

L’entreprise californienne menée par l’homme d’affaires Isaac Larian a fait connaître son offre pour acquérir la chaîne de magasins Toys 'R' Us en faillite.

MGA Entertainment propose notamment 675 millions $US pour les activités américaines et 215 millions $US pour les activités canadiennes.

Selon le plan de relance proposé par MGA Entertainment, un nombre important de magasins de Toys 'R' Us devraient fermer leurs portes au cours des prochains mois.

Au Canada, Toys 'R' Us compte 82 magasins, dont 15 au Québec. En Amérique du Nord, le détaillant détenait plus de 1345 magasins avant de se placer à l’abri de ses créanciers.

Toys 'R' Us comptait 1600 magasins dans le monde et une dette de 5 milliards $US en septembre dernier.

En grandes difficultés financières, Toys 'R' Us a décidé de liquider la marchandise dans ses magasins américains au cours des derniers mois.