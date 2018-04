Bono a fait le bonheur de ses fans à Laval

Tel que promis, Bono, le leader de U2, a pris 15 minutes de son précieux temps samedi pour signer des autographes et échanger avec la soixantaine d’admirateurs qui s’étaient rués devant la Place Bell à Laval, où le légendaire groupe irlandais répète depuis lundi en vue de sa prochaine tournée mondiale.

«C’est le plus beau jour de ma vie avec la naissance de mes enfants», lance spontanément Richard Lachapelle, les yeux dans l’eau après avoir serré la pince de son idole pour la première fois.

Fanatique de la première heure, même sa progéniture le ramène à U2. Son fils s’appelle Josh, comme The Joshua Tree, l’album qui lui a fait connaître Bono et sa bande il y a 30 ans.

Depuis, il a dépensé «au moins 50 000 $ pour U2», admet avec fierté le pompier de Laval âgé de 41 ans, couvert d’un drapeau irlandais pour l’occasion.

«Je l’ai vu des dizaines de fois en spectacle, mais c’est quand même spécial : c’est dans ma ville natale que je lui aurai serré la main pour la première fois», observe Richard, qui s’est pointé à 9 h dans le stationnement de la Place Bell pour être certain de réaliser son rêve.

«Ç’a valu la peine»

Les admirateurs ont dû redoubler de patience. Bono était censé venir les saluer aux alentours de 13 h, avait fait savoir son garde du corps mardi dernier. Le chanteur est arrivé à la Place Bell trois heures plus tard que prévu.

Si Chris James, 31 ans, est devenu musicien aujourd’hui, c’est en partie grâce à Bono et The Edge. «J’ai appris en les écoutant. Je connais leur œuvre par cœur. Ce que j’aime, c’est qu’on peut interpréter leurs chansons comme on veut.»

Ce n’est que la seconde fois qu’il voyait le chanteur de U2 d’aussi près. «Mais j’ai l’impression de le connaître à cause de ses paroles», ajoute-t-il.

Malgré le vent et le froid glacial pour cette mi-avril, « ç’a valu la peine d’attendre », jure Émilie Giguère, venue de Drummondville pour «voir en vrai» l’interprète de Where the streets have no name.

«Il est plus qu’un musicien. Il fait tellement de bien autour de lui», renchérit Anna Depalo, qui rencontrait son chanteur préféré pour la troisième fois.

En 2005, son mari avait rencontré le frère de Bono par hasard au spectacle de U2 au Centre Bell. Il lui avait confié que son père était décédé.

Le soir même, Bono dédiait la chanson Sometimes you can’t make it on your own au beau-père d’Anna.

«Je ne l’oublierai jamais. Il est tellement généreux. Aujourd’hui, j’ai pu l’embrasser sur la joue pour le remercier», confie Anna, les larmes qui ne cessaient de couler sur les siennes.

Un artiste généreux

Le mythique philanthrope a fait honneur à sa réputation. Il s’est montré attentif aux enfants qui accompagnaient leurs parents.

Jason Lemieux est venu d’Ottawa pour serrer la main de son idole d’adolescence. C’est la quatrième fois qu’il rencontre Bono. «Évidemment, ce n’est pas rationnel, mais quand je pense à U2, j’ai de nouveau 15 ans», explique le vendeur de tracteurs. Il dit toutefois ne pas être nostalgique des premières années de U2, la musique récente du groupe étant sous-estimée à son avis.

Dès qu’il est entré dans la Place Bell, la petite foule s’est dispersée, oubliant presque que U2 est un groupe.

Les trois acolytes de Bono sont arrivés dans la plus grande discrétion quelques minutes plus tard.