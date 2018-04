Coupables de vol d'un billet de loterie gagnant de 12,5 millions $

Trois membres d’une famille de Burlington, en Ontario, ont été trouvés coupables d’avoir volé, en 2004, un billet gagnant du Lotto Super 7, ce qui leur a valu la coquette somme 12,5 millions $.

Selon le «Toronto Sun», Kenneth Chung, qui exploitait un commerce à Burlington où l’aidait à temps partiel son père Jun-Chul Chung, et ce dernier ont été trouvés coupables d’avoir volé des billets de loterie sur une période de huit mois, jusqu’en février 2004.

Le père a été accusé d’avoir dérobé le billet gagnant en décembre 2003. Sa fille Kathleen Chung, qui avait à l’époque réclamé le gros lot, et l’homme ont tous deux été accusés d’avoir faussement réclamé des gains, d’avoir possédé des biens volés et d'avoir fraudé la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Les trois individus ont toutefois été acquittés d’avoir tenté de cacher de l’argent dans des comptes bancaires offshore en Corée du Sud.

Selon le jugement cité par le «Toronto Sun», le système informatique de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario a permis de démontrer que le billet gagnant de la loterie Super 7 est lié à une série de quatre billets achetés par une personne, Dan Campbell, à St. Catharines, le 19 décembre 2003.

Les quatre billets ont été vérifiés au commerce des Chung trois jours plus tard et a valu à son détenteur cinq billets gratuits. Mais M. Campbell a reçu seulement quatre des cinq billets, qui ont par la suite été validés dans un commerce de St. Catharines. Le cinquième billet a été validé au commerce des Chung et les a rendus multimillionnaires.

«Il est clair, à mon avis, qu'il n'y a qu'une seule conclusion raisonnable, a déclaré le juge Douglas Gray. Le ticket de jeu libre gagnant a été conservé par Jun-Chul Chung après qu'il eut validé tous les tickets le 22 décembre 2003. Ce faisant, il a volé ce ticket à son propriétaire légitime.»

C’est le 5 février 2004 que Kathleen Chung s’est présenté au siège social de la Société des loteries et des jeux pour toucher le gros lot de 12,5 millions $. Elle a d’abord nié être liée à Kenneth Chung, son propre frère, et a dit ne plus se souvenir où elle avait acheté le billet gagnant. Malgré de forts doutes, la Société des loteries et des jeux a finalement versé les 12,5 millions $ à la femme, mais seulement en décembre 2004.

La majeure partie de l’argent a été transféré à Séoul et aurait servi à l’acquisition de propriétés valant des millions de dollars à Oakville et dans l’ancienne ville de Thornhill, ainsi qu’à acheter des véhicules de luxe.

Les Chung, dont les biens ont été gelés, connaîtront leur sort plus tard cette année. La détermination de la peine est prévue en septembre.

Quant à M. Campbell et à six de ses collègues, les véritables détenteurs du billet gagnant de 2003, ils ont reçu près de 15 millions en 2011, soit le montant initial du gros lot, auquel s'ajoutaient les intérêts accumulés.