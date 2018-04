De jeunes familles débarquent à Québec pour combler les besoins

Elles proviennent du Cameroun, de la France, du Maroc ou de la Colombie. De nombreuses jeunes familles apprivoisent la ville de Québec depuis quelques semaines avant de combler des besoins de main-d’œuvre sur le marché du travail.

Ces nouveaux arrivants sont perçus comme une véritable mine d'or dans le contexte actuel. Les besoins de main-d’œuvre se font sentir partout. Sur les portes des commerces, des restaurants, des usines, on cherche désespérément des employés.

«Écoutez, on a besoin de milliers de personnes à Québec, et ça, c'est seulement aujourd'hui. Demain, ce sera encore pire», a fait valoir le maire de la ville Régis Labeaume.

Jusqu’à maintenant l’intégration semble se dérouler rondement pour eux.

«Monsieur, dans l'informatique, il a trouvé en quatre jours, et moi, en tant qu'assistante de direction, j'ai trouvé en trois semaines», explique l'une de ces nouvelles arrivantes.

«On m'a dit que Québec est une ville très accueillante et les opportunités sont grandes», indique un autre.

Chaque année, c'est près de 3 000 personnes qui font le choix de venir s'établir à Québec. Et 94 % des immigrants qui sont arrivés en 2011 à Québec habitent toujours dans la Capitale-Nationale.

«À l'échelle du gouvernement fédéral, on travaille fort avec les provinces, les territoires, de manière respectueuse, mais de manière assez efficace aussi, je crois, pour faire en sorte que les gens qui viennent ici soient capables de contribuer le plus rapidement possible au développement de notre communauté», a noté le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Jean-Yves Duclos.