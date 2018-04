Des coquerelles aux pieds de l’inspectrice

Les cuisines du Nouveau Paragon II, situé sur le boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord, étaient infestées de coquerelles au point où elles se promenaient aux pieds d’une inspectrice de la Ville de Montréal qui a ordonné à ses propriétaires de cesser d’opérer le restaurant pendant quatre jours.

Cet épisode s’est déroulé en septembre 2016 et a valu au restaurant une amende de 1600 $ remise en février dernier par la Cour municipale. Il aura suffi à une inspectrice de la Ville de soulever quelques contenants de produits nettoyants sous l’évier pour découvrir les premiers insectes.

Mortes ou vivantes, petites ou grosses, les coquerelles tapissaient le bas du mur sous le lave-vaisselle, qui était aussi couvert de leurs excréments.

« J’ai demandé à un employé de retirer la grille au bas du réfrigérateur. C’est alors que j’ai pu constater quelques antennes de coquerelles bouger à travers différentes composantes du réfrigérateur », a ainsi noté une inspectrice.

Frigo aux poubelles

La situation semblait s’être peu améliorée un mois plus tard lorsque les inspectrices sont retournées au restaurant pour y trouver plusieurs coquerelles mortes.

Selon le propriétaire du restaurant, il s’agit toutefois de faits isolés.

« On avait des problèmes avec notre exterminateur et on a donc appelé quelqu’un d’autre, mais les inspecteurs sont passés entre-temps », a expliqué au Journal Nizar Darwich.

Tous les électroménagers où se réfugiaient les coquerelles ont été remplacés et le problème est résolu, a-t-il certifié, bien que Le Journal n’ait pas pu vérifier ces faits.

-Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.