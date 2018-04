Hausse à prévoir du prix de l’essence à Québec

Les gens de Québec pourraient s’attendre à une hausse prochaine du prix de l’essence tellement les marges deviennent serrées pour les détaillants du coin.

«À Québec, la marge est vraiment très mince. Le détaillant perd vraiment de l’argent là. La situation est encore plus catastrophique là-bas», confirme la présidente de l’Association des distributeurs d’énergie du Québec (ADEQ), Sonia Marcotte.

Même CAA-Québec dit que le litre d’essence coûte presque 5 % moins qu'il ne le devrait.

Le litre de carburant est en moyenne à 126,1 ¢/L dans la région de la Capitale-Nationale, soit 5,8 ¢ en bas du «prix réaliste» de CAA-Québec de 131,9 ¢/L.

Pas d’augmentation systématique

Contrairement à Montréal où chaque semaine «une mystérieuse hausse du mardi» frappe les automobilistes, ce n’est pas le cas à Québec.

«Il n’y a pas de hausse systématique à Québec le mardi. Au contraire, c’est un marché où le prix se maintient pas mal toujours au même niveau durant plusieurs jours, voire semaines», observe la porte-parole de CAA-Québec Annie Gauthier.

Mme Gauthier ne pense pas que l’arrêt temporaire de la raffinerie Jean-Gaulin répondant à 70 % de la demande de pétrole au Québec ait une influence sur les hausses de prix.

Joint par «Le Journal de Québec», le vice-président à l'Association canadienne des carburants Carol Montreuil a renvoyé la balle... aux détaillants.

M. Montreuil souligne que les pétrolières sont plus dans le raffinage du pétrole et moins dans les stations-service qu’avant.

Tensions dans le monde

Le haut dirigeant représentant les Petro-Canada, Shell et Suncor de ce monde estime que les tensions entre les États-Unis et la Russie sur la Syrie, la force de l’économie et les taxes expliquent la fluctuation du prix.

«C’est un mystère. Je deviens de plus en plus cynique devant ces explications-là», laisse tomber François Delorme, professeur à l’Université de Sherbrooke.

L’ancien économiste en chef d’Industrie Canada trouve que les «risques géopolitiques» ont le dos large.

«Moi, je peux vous dire qu’il y a eu un essaim de papillons qui a foncé sur un arbre en Nouvelle-Zélande, et que ça a créé de l’incertitude», conclut-il.