Plusieurs blessés graves dans un accident de la route à Saint-Valentin

Un face-à-face entre deux véhicules sur le chemin de la 3e-Ligne, à Saint-Valentin, près de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en Montérégie, a fait plusieurs blessés graves, samedi soir, vers 20 h.

Selon la Sûreté du Québec, la conductrice d’un des deux véhicules, qui était seule dans sa voiture, était toujours dans un état «extrêmement critique» quelques heures après l’accident. Les quatre personnes, soit un homme, une femme et deux enfants, qui étaient dans le second véhicule impliqué, une camionnette, ont subi pour leur part de graves blessures. La passagère avant de ce véhicule était dans un état critique en fin de soirée et avait été transférée dans un hôpital de la région de Montréal. Les deux enfants assis à l’arrière, âgés de 3 et 5 ans, ont aussi été transférés dans un hôpital de la région montréalaise.

Des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir les blessés des carcasses des véhicules.

La collision frontale serait survenue après que la femme qui était seule dans sa voiture se soit retrouvée pour une raison encore inexpliquée dans la voie en sens inverse où circulait la camionnette. La collision n'a pu être évitée.

Aucune trace de freinage n’a été observée sur les lieux de l’accident survenu en face du 370, chemin de la 3e-Ligne.