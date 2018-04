Les blockbusters de l’été

Le printemps n’est pas encore vraiment installé que les studios hollywoodiens se préparent déjà à lancer sur nos écrans leurs traditionnels blockbusters estivaux. Et comme chaque été depuis quelques années, on aura droit à une avalanche de films de superhéros et de suites de films à succès. Voici 15 films américains qui feront courir les foules au cours des quatre prochains mois, ainsi que 5 films québécois à surveiller de près.

AVENGERS : LA GUERRE DE L’INFINI (27 avril)

Comme c’est souvent le cas, c’est un film de superhéros de Marvel qui lancera officiellement la saison des blockbusters estivaux, le 27 avril. Dans cette mégaproduction réalisée par Anthony et Joe Russo (Capitaine America), les Avengers s’associent aux Gardiens de la Galaxie pour combattre le super-vilain Thanos. Si on se fie à la bande-annonce du film, ce nouveau Avengersréunira à l’écran une véritable armée de justiciers masqués.

DEADPOOL 2 (18 mai)

Deux ans après le succès du premier Deadpool (783 M$ au box-office international), Ryan Reynolds reprend le rôle du superhéros le plus déjanté dans ce deuxième film de la série de Marvel. Soulignons que c’est l’excellent Josh Brolin qui incarnera le méchant du film, le costaud Cable, et que le tout a été réalisé par David Leitch (Atomic Blonde).

SOLO : UNE HISTOIRE DE STAR WARS (25 mai)

À peine cinq mois après la sortie des Derniers Jedi, les fans de Star Warsauront déjà un nouvel épisode de la saga à se mettre sous la dent. Comme le suggère son titre, Solo : une histoire de Star Wars se penchera sur l’histoire du célèbre personnage d’Han Solo, incarné à l’écran par le jeune acteur Alden Ehrenreich. Le début du tournage du film a été chaotique alors que les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont été renvoyés par la productrice Kathleen Kennedy. Mais c’est nul autre que Ron Howard (Apollo 13, Un homme d’exception) qui a pris le relais. Que les fans se rassurent : le Faucon Millenium et le bon vieux Chewbacca apparaissent dans la bande-annonce du film.

EN PLEINE TEMPÊTE (1er juin)

Après l’impressionnant Everest qui relatait une expédition sur l’Everest qui tournait mal, le cinéaste islandais Baltasar Kormakur s’attaque à une autre histoire vraie, celle d’un couple de navigateurs qui a été pris dans l’un des ouragans les plus catastrophiques de l’histoire, sur l’océan Pacifique en 1983. Les deux rôles principaux du film sont assurés par Shailene Woodley (Big Little Lies) et Sam Claflin (Hunger Games).

HÉRÉDITAIRE (8 juin)

Toni Collette et Gabriel Byrne sont les vedettes de ce film d’horreur du jeune réalisateur Ari Aster. C’est l’histoire d’une femme qui, à la suite du décès de sa mère, décide de retourner vivre dans la maison familiale avec son mari et ses deux enfants. Mais rapidement, des phénomènes étranges et inquiétants viendront faire resurgir de vieux secrets de famille. Héréditaire a fait sensation au dernier Festival de Sundance, où il a été projeté lors d’une séance de minuit. Certains critiques qui l’ont vu parlent même de l’un des films les plus terrifiants à avoir pris l’affiche au cours des dernières années.

DEBBIE OCEAN 8 (8 juin)

Depuis le temps qu’on en parle, voici enfin la version 100 % féminine d’Ocean’s Eleven, qui réunit un impressionnant groupe d’actrices composé notamment de Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Katie Holmes, Helena Bonham Carter, Olivia Munn et même la chanteuse Rihanna. Le film raconte l’histoire de Debbie Ocean (Bullock) qui réunit une équipe pour l’aider à réaliser un cambriolage spectaculaire au Met Gala de New York. C’est Gary Ross (Hunger Games, Seabiscuit) qui a réalisé le film auquel Steven Soderbergh (le réalisateur d’Ocean’s Eleven et de ses deux suites) et George Clooney ont contribué à titre de producteurs.

LES INCROYABLES 2 (15 juin)

Il aura fallu attendre 14 ans avant de revoir sur grand écran cette célèbre famille de superhéros qui avait fait fureur au box-office à la sortie du premier film, en 2004. Cette fois-ci, les rôles sont inversés, alors que c’est la mère, Hélène, qui a le mandat de faire régner la loi tandis que le père, Bob, doit s’occuper des enfants et des tâches quotidiennes à la maison. Mais lorsqu’un nouveau méchant fera son apparition avec un plan machiavélique, tous les membres de la famille, y compris le bébé Jack-Jack, devront trouver une façon d’unir leurs forces.

MONDE JURASSIQUE : LE ROYAUME DÉCHU (22 juin)

Trois ans après l’immense succès de Monde jurassique (1,6 milliard de dollars au box-office mondial), Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprennent du service dans cette suite réalisée par le cinéaste espagnol J.A. Bayona (L’orphelinat, L’impossible). Dans ce nouvel épisode dont l’histoire se déroule quatre ans plus tard, les dinosaures ont repris le contrôle de l’île Nuba, mais la survie de certains d’entre eux est menacée par l’éruption d’un volcan. Les dinosaures feront-ils encore courir les foules cet été ?

SICARIO 2 (29 juin)

Trop occupé avec son ambitieux Blade Runner 2049, le cinéaste québécois Denis Villeneuve n’a pas pu réaliser cette suite de son thriller d’action Sicario qui avait connu un beau succès au box-office en 2015. C’est donc le réalisateur Stefano Sollima qui a pris le relais derrière la caméra. Benicio del Toro et Josh Brolin ont repris leurs rôles respectifs dans ce film qui nous plonge encore dans la lutte contre le trafic de drogue à frontière du Mexique et des États-Unis.

ANT-MAN ET LA GUÊPE (6 juillet)

Troisième film tiré de l’univers de Marvel à prendre l’affiche sur nos écrans pendant la belle saison, ce nouveau Ant-Man ramène à l’écran le superhéros le plus minuscule et le plus drôle de la série de bandes dessinées. Le comédien Paul Rudd y reprend le rôle de l’homme-fourmi aux côtés de l’actrice canadienne Evangeline Lilly qui se glisse dans le costume de La Guêpe. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer sont aussi de la distribution.

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : LES VACANCES D’ÉTÉ (13 juillet)

Dans ce troisième film de la populaire série animée, Dracula et toute sa bande de monstres décident de s’offrir des vacances bien méritées dans une croisière de luxe, mais le voyage tourne mal quand la femme de Dracula s’aperçoit que celui-ci est tombé sous le charme de la capitaine du bateau.

GRATTE-CIEL (13 juillet)

Que serait un été sans un nouveau film mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson ? Après avoir exhibé ses muscles en maillot de bain dans la comédie d’action Baywatch l’an passé, The Rock se glisse cette fois-ci dans la peau d’un ancien agent du FBI qui doit sauver sa famille prise au piège au milieu des flammes dans le plus haut gratte-ciel du monde. Les premières images de ce film d’action sont spectaculaires et donnent le vertige.

MAMMA MIA ! C’EST REPARTI (20 juillet)

Dix ans après la sortie du premier film, les Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan et Colin Firth sont tous de retour dans cette suite de la célèbre comédie musicale qui se déroule sur une petite île grecque paradisiaque. On retrouve donc la jolie Sophie (Seyfried) qui, quelques années après son mariage, a maintenant du mal à gérer sa grossesse. Elle retournera voir sa mère et ses amies pour leur demander conseil. C’est Ol Parker (Bienvenue au Marigold Hotel) qui a réalisé cette suite et la chanteuse Cher y fera sa première apparition au cinéma depuis Burlesque, en 2010.

LE JUSTICIER 2 (20 juillet)

L’acteur Denzel Washington et le réalisateur Antoine Fuqua (Les sept mercenaires, Le gaucher) refont équipe pour cette suite du film d’action de 2014, dont le récit s’inspire d’une série télé des années 1980. Washington y reprend le rôle de Robert McCall, un ancien agent secret qui travaille en solitaire.

MISSION : IMPOSSIBLE – RÉPERCUSSIONS (27 juillet)

Tom Cruise n’a pas d’âge. À 55 ans, l’acteur reprend le rôle de l’intrépide agent Ethan Hunt dans ce sixième film de la saga Mission : Impossible, pour lequel il a en plus tenu à faire lui-même ses cascades. Considéré comme un des plus gros films d’action à avoir été tournés en effets spéciaux réels, ce nouveau Mission : Impossible a été réalisé par un complice de longue date de Cruise, Christopher McQuarrie (Jack Reacher, Mission : Impossible - la nation Rogue).