Pence se dit «encouragé» par les récents progrès

Le vice-président américain Mike Pence s'est dit samedi «encouragé par le progrès des négociations» sur l'accord de libre-échange ALENA, à l'occasion de rencontres bilatérales avec le président mexicain Enrique Peña Nieto et le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Ces rencontres, en marge du Sommet des Amériques à Lima, surviennent alors que les trois pays tentent depuis des mois de renégocier cet accord en vigueur depuis 1994, dénoncé par Donald Trump comme nocif pour les emplois américains.

M. Pence s'est d'abord entretenu avec M. Trudeau, puis avec M. Peña Nieto une demi-heure plus tard, selon les journalistes voyageant avec lui, qui ont décrit un vice-président visiblement plus chaleureux avec le premier qu'avec le second.

«Nous sommes voisins, nous sommes des amis chers», a-t-il déclaré après avoir serré la main du premier ministre canadien.

«Nous pensons être proches» d'un nouvel accord ALENA, a-t-il assuré, se disant «encouragé par le progrès de nos négociations». «Nous espérons parvenir à une renégociation réussie».

Avec M. Peña Nieto, le vice-président américain a dit souhaiter «une discussion non seulement sur l'ALENA, mais sur un large éventail de sujets».

Le président mexicain a lui souligné l'importance de parler de «la relation bilatérale que nous voulons avoir, dans la coopération et le respect mutuel».

Le Mexique a récemment annoncé qu'il allait réévaluer sa coopération avec les États-Unis en raison de divergences «notoires» surgies entre les deux voisins, notamment sur les questions migratoires.

Ni M. Pence ni M. Peña Nieto n'ont souhaité répondre aux questions des journalistes sur le mur que Donald Trump veut faire construire à la frontière pour contenir l'immigration illégale, aux frais du Mexique.

À l'issue des deux rencontres, M. Pence a assuré qu'elles avaient été «très productives», et a précisé ne pas avoir évoqué le sujet du mur avec le dirigeant mexicain.

«Je crois que le président Peña Nieto comprend que lui et le président Trump ont une différence d'opinions à ce sujet».

En revanche, la conversation a «largement porté sur l'ALENA»: «Je vais quitter ce sommet avec beaucoup d'espoirs que nous soyons très proches d'un accord renégocié et meilleur pour le peuple américain», avec «des bénéfices mutuels» pour le Mexique et le Canada.

«Ce n'est pas encore fait, il reste des questions qui doivent être résolues. Mais nous pensons qu'il y a une possibilité réelle de parvenir dans les prochaines semaines à un ALENA renégocié».