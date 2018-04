Sommet des Amériques : la corruption au cœur des discussions

Le premier ministre Justin Trudeau se trouve toujours à Lima au Pérou pour le Sommet des Amériques, où la corruption est au cœur des discussions.

Samedi, les 35 chefs d’État dirigeants réunis à Lima ont adopté un «engagement sur la gouvernance démocratique face à la corruption», texte exigeant notamment plus de transparence et une plus grande responsabilité du secteur privé face à ce fléau.

Chaque année, selon la Banque mondiale, 1,5 milliard de dollars est versé sous forme de pots-de-vin, soit 2% du PIB de la planète.

C'est 10 fois plus que ce que le monde investit en aide au développement, a rappelé le président péruvien Martin Vizcarra en inaugurant ce Sommet, le premier depuis 1994 à se dérouler en l'absence du président américain, remplacé par son vice-président, Mike Pence.