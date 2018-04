Une adolescente de 14 ans disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal sollicite l’aide du public afin de retrouver une adolescente de 14 ans en fugue.

Isaora Thaisa Tavares Assuncao a été aperçue pour la dernière fois jeudi dernier dans le secteur Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le SPVM indique que sa famille a des raisons de craindre pour la sécurité de l’adolescente.

Elle pourrait se trouver dans un restaurant de la chaîne McDonald’s ou au centre commercial Les galeries d’Anjou.

D’origine hispanique, elle mesure 1 m 70 (5 pieds, 7 pouces), pèse 130 livres, a les cheveux et les yeux bruns et s’exprime en français. Au moment de sa disparition, l’adolescente portait un imperméable noir, une veste noire et grise, un pantalon noir et gris ainsi que des souliers de course noirs. Elle avait également en sa possession un sac à dos bleu pâle.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.