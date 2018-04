«Une bonne opération publique», estime un expert

Les frappes aériennes réalisées en Syrie par les États-Unis avec le Royaume-Uni et la France sont une bonne opération publique, croit un ancien officier canadien du renseignement militaire.

Capitaine à la retraite des Forces armées canadiennes et ancien officier du renseignement militaire, Simon Leduc doute de l’efficacité des frappes de vendredi soir.

«C’est une bonne opération publique, une opération de marketing, mais au niveau militaire, est-ce que les capacités du régime Assad viennent de réduire? Non, a-t-il soutenu. Peut-être leur stock aérien, mais les Russes ont déjà dit qu’ils allaient les renflouer.»

Chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin abonde dans le même sens. «C’est une opération de charme pour justifier la frappe, a-t-elle expliqué. Oui, on a voulu viser certains points chauds et sensibles, mais [ils peuvent] refabriquer des bombes et des armes chimiques.»

Selon cette dernière, l’idée est peut-être d’envoyer un message. «C’est peut-être pour rouvrir un dialogue, forcer la main de la Russie», a-t-elle dit.

Les États-Unis et ses alliés ont lancé une opération militaire contre le régime syrien de Bachar al-Assad, qu’ils accusent d'avoir perpétré une attaque chimique la semaine dernière dans la Ghouta orientale, en Syrie.