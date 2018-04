Faites deux voyages pour le prix d’un

Que diriez-vous de faire deux voyages pour le prix d'un? D'avoir la chance de visiter deux pays en un seul séjour? Vous l'ignorez peut-être, mais certaines compagnies aériennes vous permettent de réaliser ce rêve gratuitement ou pour une poignée de dollars.

En effet, certains transporteurs offrent à leurs voyageurs de profiter pleinement d'une période de transit dans les villes où se trouve leur plateforme de correspondance aéroportuaire, communément appelée «hub».

Voici donc quelques exemples de ces villes que vous pourriez avoir la chance de visiter lors de votre prochain voyage autour du monde.

Reykjavik, Islande

Compagnie: Icelandair

La compagnie islandaise est sans doute celle qui a la meilleure offre sur le marché actuellement alors qu'elle permet de faire un arrêt jusqu'à sept nuits sans frais supplémentaires à l'achat d'un billet aller-retour pour une autre destination. Vous volez vers Amsterdam, Barcelone, Londres ou une autre destination offerte par Icelandair? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter la capitale islandaise et faire une petite baignade au Blue Lagoon?

Istanbul, Turquie

Compagnie: Turkish Airlines

Turkish Airlines participe au programme Touristanbul qui permet aux voyageurs en transit à Istanbul de partir à la découverte de la ville tout à fait gratuitement. Plusieurs circuits sont offerts à différentes heures de la journée dont un tour de ville en avant-midi et un à pied en soirée. Vous aurez notamment la chance de voir la Mosquée bleue et le bazar. Deux seules conditions s'appliquent: voyager sur les ailes de Turkish Airlines et être en transit pour une période de six à 24 heures.

Dubaï, Émirats arabes unis

Compagnie: Emirates

La compagnie Emirates offre à ses passagers la possibilité de passer du temps à Dubaï moyennant quelques dizaines de dollars. Moyennant 48$ US, les voyageurs ont droit à une nuit d'hébergement incluant le déjeuner, le transport depuis et vers l'aéroport, de même qu'un visa de séjour pour une nuit.

Singapour

Compagnie: Singapore Airlines

Si vous voyagez sur les ailes de Singapore Airlines, vous avez la chance de visiter la cité État du sud de l'Asie pour une poignée de dollars. Pour 46$ US par passager, le transporteur aérien vous offre une chambre d'hôtel (3 ou 4 étoiles) en occupation double et le service de navette entre l'aéroport et l'hôtel. Les nuits supplémentaires sont offertes à 104$ US.

Séoul, Corée du Sud

Les passagers qui passent par l'aéroport d'Incheon, en Corée du Sud, et qui sont en transit pour une période de 3 à 24 heures peuvent choisir entre six visites gratuites. Parmi elles, une visite de Séoul de cinq heures. Toutes les activités comprennent une visite guidée et le transport en autobus depuis et vers l'aéroport. Vous ne devez pas forcément voyager avec Korean Air pour profiter de cette offre.