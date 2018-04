«La Voix» : les filles dominent la compétition

Yama Laurent, Miriam Baghdassarian, Karine Labelle et Édouard Lagacé ont reçu l’adhésion du public, dimanche soir, lors du premier quart de finale en direct de «La Voix» à TVA.

Les quatre accèdent donc en demi-finale.

En recueillant 71% des votes pour l’équipe de Garou (35 points du coach), Yama a prouvé que le public est tout aussi ému que les coachs lorsqu’elle chante. La magie a d’ailleurs opéré lorsqu’elle a interprété avec beaucoup d’intensité la chanson «Ils s’aiment» de Daniel Lavoie.

Chloé Doyon a tenté de défendre sa place avec «The Greatest» de Sia, alors que Sami Chaouki a livré une version très jazz et sensuelle de «Une femme like you» de K. Maro.

Avec 54% des votes du public et 35 points de Lara Fabian, Miriam Baghdassarian accède à la demi-finale de son équipe. Son interprétation de «Take Me To Church», de Hozier, a visiblement autant la coach que le public.

Jean-Alexandre Boisclair a opté pour une version personnelle de «L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf, alors que Redgee a terminé avec «Si seulement je pouvais lui manquer», une chanson du français Calogero.

Pour l’équipe d’Éric Lapointe, les votes étaient serrés. Avec 48% des votes du public et 34 points du coach, Karine Labelle s’est démarquée grâce à une interprétation très émouvante de «Une chance qu’on s’a», qui avait accueilli les funérailles de sa maman. Le public, qui l’avait découvert à «Star Académie», l’a visiblement senti et lui a donné une nouvelle chance.

Cherylyn Toca a défendu sa place avec «Les feuilles mortes», de Jacques Prévert, alors que Jesse Proteau a livré une performance en puissance sur «Impossible» de James Arthur.

Malgré la fraîcheur de Cherry Lena, avec son interprétation originale de «I Put a Spell on You», et l’effervescence de Mario Cyr, avec sa performance sur «Enfant de l’asphalte» de Koriass, c’est Édouard Lagacé qui a obtenu les faveurs du public (41% des votes et 32 points du coach).

La chanteuse ontarienne Serena Ryder sera l’invitée de la seconde ronde des quarts de finale, dimanche prochain.

Retour dans le plaisir pour Marc Dupré

Après cinq saisons en tant que coach, Marc Dupré était de retour à «La Voix» en tant qu’invité.

«J’étais un peu stressé, parce que c’est un "feeling" différent d’être l’artiste invité. J’étais nerveux de rencontrer tous les candidats, mais on a répété deux fois et tout allait bien.»

Marc Dupré a interprété trois chansons de son répertoire avec les douze candidats. «C’était le fun parce qu’en tant que coach, c’est rare que tu fasses un numéro de sept minutes et de chanter avec tous les candidats. Ça m’a fait du bien. J’avais l’impression de faire partie de la gang. C’est la première fois que je ne pensais pas à la compétition, alors qu’habituellement, je pensais toujours à mes candidats.»

Marc Dupré n’aurait pu espérer mieux pour ses retrouvailles. «J’ai senti que tout le monde avait du plaisir et s’amusait. J’ai eu l’impression de n’être jamais partie de "La Voix".»