Le verglas sème le chaos sur les routes ontariennes : 1 200 collisions

La Police provinciale de l’Ontario a été appelée sur les lieux de plus de 1200 collisions depuis que la tempête de neige et de verglas a commencé à balayer la province samedi.

«Les routes sont mouillées et enneigées. Évitez tout voyage non essentiel», a mentionné le porte-parole de la PPO, Kerry Schmidt, dans un message publié dimanche après-midi sur Twitter.

Cette tempête qui se déplace lentement vers le Québec a entraîné de nombreuses pannes de courant en Ontario. Plus de 42 000 foyers étaient privés d’électricité en fin de journée dimanche. La région du sud-ouest de la province était la plus affectée. La chute de poteaux et d’arbres était souvent en cause.

Plus de 250 vols ont été annulés dans les deux principaux aéroports de Toronto en raison du verglas.

De nombreuses institutions comme le Zoo de Toronto ont été fermées dimanche par mesure de précaution.