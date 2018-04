Pour Samuel L. Jackson, Black Panther ne changera rien à Hollywood

Samuel L. Jackson est sceptique à propos du succès et de ce que représente Black Panther.

Le film de Marvel, qui présente des acteurs noirs dans la plupart des rôles principaux, a été acclamé par la critique, est devenu le film de superhéros le plus rentable de tous les temps et vient même de dépasser Titanic en tant que troisième plus gros succès au box-office nord-américain.

Cependant, l'acteur américain, qui a joué dans plus de 100 films, dont de nombreux films Marvel, a attribué le succès de Black Panther au fait qu'il s'agit d'un film de superhéros.

« Je ne suis pas sûr que Black Panther va changer la dynamique des histoires noires racontées à Hollywood et que ce soit accepté partout dans le monde », a-t-il déclaré à Vogue Man, expliquant que le positionnement du film dans la catégorie action le rend plus accessible au public de masse.

Il a ajouté : « C'est une histoire d'action et d'aventure et beaucoup de gens aiment ça, et (ces films) marcheront partout dans le monde pour toujours parce que tout le monde aime les héros. Mais tout le monde n'aime pas un drame sur la vie de quelqu'un, c'est pour ça que les cérémonies de récompenses ont une catégorie distincte pour les films étrangers ; ils sont perçus comme différents, a-t-il expliqué. Une fois que nous cesserons de les percevoir comme différents et les verrons simplement comme de bons films et qu'ils seront reconnus dans la même catégorie, on établira des standards. »

La vedette de 69 ans est actuellement en train de tourner une suite au film de 2000, Shaft, intitulée Son of Shaft. Et il a expliqué qu'Hollywood a encore du chemin à parcourir en matière de représentation des personnages noirs à l'écran.

« Quand on a commencé le film, les producteurs voulaient faire une comédie d'action, et je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas faire de John Shaft un personnage comique, a-t-il indiqué. Il peut être drôle, mais il doit être fort, dynamique et charismatique comme il l'était parce qu'il fait partie de notre mythologie (afro-américaine)... Il était un héros et l'une des premières personnes que nous avons vu être ce genre de personnage. »