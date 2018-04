The Weeknd s’effondre en larmes à Coachella

The Weeknd a chanté six chansons de son dernier EP My Dear Melancholy au Festival de Coachella ce weekend, et pendant Call Out My Name, des larmes ont coulé sur son visage.

La chanson serait à propos de sa relation avec Selena Gomez, qui l'a quitté en octobre.

Il n'a jamais expliqué à qui la chanson faisait référence, mais ses fans pensent que sa chanson Privilege parle de Bella Hadid, dont il s'est séparé en 2016. Abel Tesfaye a quitté la scène en larmes, et ses fans lui ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

« Selena a vraiment brisé le cœur de cet homme », a posté un internaute.

Selena Gomez a quitté The Weeknd en octobre pour se remettre avec Justin Bieber, ce qui aurait brisé le cœur du musicien.