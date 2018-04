Un «gros show» pour le début des directs!

Les directs débutent ce dimanche soir à La Voix et l’animateur de la populaire émission, Charles Lafortune, promet «un gros show».

L’ex-coach Marc Dupré sera de retour sur scène et offrira ses meilleures chansons, ainsi qu’une surprise exclusive!

«Ça fait longtemps que je ne l’ai pas vu! On ne l’a jamais eu à La Voix pour faire un gros medley de ses propres chansons. C’est toujours un moment super le fun», a souligné l’animateur, en entrevue au Québec Matin.

Pendant l’émission, 12 participants monteront sur scène. Comme plusieurs candidats ont déjà quitté l’aventure, le calibre est relevé à cette phase de l’émission.

«C’est fou le talent, quand on arrive à la ronde des 12, dit Charles Lafortune. C’est fou comment l’étau se resserre et tout le monde à la maison va avoir le cœur déchiré parce qu’ils vont voir leur préféré partir. Mais ça fait partie du trip de La Voix...»

Dans cette nouvelle phase de l’émission, chaque coach a 100 points à partager entre ses participants. Mais le public a aussi son mot à dire! Via l’application de «La Voix», les gens à la maison peuvent voter pour leur préféré.

«J’invite tous les gens à voter. Des fois, je rencontre des gens qui me disent "Cette personne-là aurait dû passer, je ne comprends pas". Je leur demande toujours s’ils ont voté et souvent, c’est non. C’est comme en politique : le droit de voter, c’est le droit de chialer», lance l’animateur.

Sa surprise depuis le début de la saison? La nouvelle coach Lara Fabian, qu’il qualifie de «généreuse» et qui «a vraiment le goût de transmettre» ses connaissances techniques. «C’est beau à voir», dit-il.

La Voix, ce dimanche à 19h sur TVA