Violente collision frontale: la conductrice succombe à ses blessures

La conductrice de la voiture qui a frappé de plein fouet une camionnette samedi soir à Saint-Valentin, en Montérégie, a succombé à ses blessures.

La femme de 51 ans a dévié de sa voie pour frapper une camionnette transportant deux adultes et deux enfants, vers 20 h, sur le chemin de la 3e-Ligne. La passagère de la camionnette reposait également dans un état critique samedi soir, mais son état s’est amélioré au courant de la nuit.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Pascal Girard/AGENCE QMI

Pascal Girard/AGENCE QMI

Pascal Girard/AGENCE QMI









«Son état s’est stabilisé, a confirmé Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). Le conducteur et les deux enfants, on ne craint pas non plus pour leur vie. Les enfants ont eu des fractures, mais heureusement, pas de traumatisme crânien.»

Les causes de l’accident demeurent pour l’instant inconnues, mais la météo et l’état de la chaussée ne sont pas à blâmer, selon la SQ. L’enquête «collision» a toutefois permis aux policiers d’émettre de premières hypothèses, notamment la vitesse excessive et l'intoxication de la conductrice de 51 ans.

«Ce qu’il y a de particulier, c’est qu’il n’y a aucune trace de freinage du véhicule qui a dévié, a indiqué Mme Bilodeau. L’enquêteur mentionne que la vitesse pourrait être en cause et le coroner a demandé une analyse toxicologique.»

L’hypothèse d’un geste volontaire n’est pas non plus écartée.