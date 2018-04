1,18 milliard $ pour les chantiers

La Ville de Montréal investira 1,18 milliard $ de dollars cette année dans ses chantiers, une somme ambitieuse pour remettre en état plus de 450 km de rues et de conduites d’aqueduc.

Plus particulièrement, la Ville réserve une enveloppe de 542 millions $ pour la voirie, 538 millions $ pour ses infrastructures de l’eau et ses usines, et 96 millions $ pour ses grands projets. En 2017, 788 millions $ avaient été investis pour réhabiliter les infrastructures.

«Qui dit printemps dit chantiers de construction, il va y en avoir beaucoup cette année», a annoncé en conférence de presse le responsable des infrastructures Sylvain Ouellet, qui reconnaît que ces travaux entraîneront des perturbations de la circulation.

Plusieurs projets majeurs sont à l’agenda, dont ceux amorcés en 2017 sur la rue Peel et sur les boulevards Laurentien et Lachapelle dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Les Montréalais feront aussi face à des travaux sur la rue Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Saint-Paul, et les travaux préparatoires pour le service rapide par bus Pie-IX. Un nouveau chantier sur la rue Saint-Denis, entre Jean-Talon et Jarry, débutera en mai et se terminera en 2019 pour un coût de 33 millions $.

Selon la Ville, il s’agit d’interventions sur environ 800 rues.

Une nouvelle vélorue

Autre chantier important, l’aménagement de la vélorue sur la rue Saint-André, entre la rue Cherrier et l’avenue Laurier, sur Le Plateau-Mont-Royal. Les travaux de 26 millions $ dureront jusqu’en 2020.

«C’est une rue partagée où la circulation automobile sera permise, mais les cyclistes vont avoir la priorité. Il ne sera pas question de s’impatienter ou de dépasser les cyclistes lorsqu’on est en auto», a expliqué la conseillère associée aux transports collectifs Marianne Giguère.

Cette année 33 km de pistes cyclables seront aménagés, contre 59 km en 2017.

Pour les infrastructures de l’eau, trois chantiers importants se poursuivront cette année. Le bouclage de l’Est, soit la construction de la conduite d’eau potable en tunnel sous la rue Jarry, se terminera cette année avec des coûts de 1,4 million $ sur un budget total de 94,9 millions $.

La sécurisation de la prise d’eau de l’usine Atwater, près de l’autoroute 15, se poursuit avec des investissements de 40 millions $, tout comme la remise en service du réservoir Rosemont avec un budget pour l’année 2018 de 24,1 millions $.