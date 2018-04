Bissonnette a quotidiennement nourri son désir de tuer sur internet

Dans les jours et les semaines qui ont précédé la tuerie survenue à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette s’est alimenté quotidiennement sur internet pour nourrir son désir de tuer et son obsession envers la communauté musulmane.

C’est ce qui ressort du rapport du gendarme Marc Levasseur qui a analysé l’ordinateur portable de Bissonnette.

Si les recherches effectuées par Bissonnette concernant les tueurs de masse comme Dylann Roof, Marc Lépine, Éric Harris et Dylan Klebold étaient déjà connues, plusieurs autres recherches ont été faites en lien direct avec la grande mosquée de Québec dans les jours précédents la tuerie.

Il a, entre autres, visité à de nombreuses reprises le compte Facebook du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) ainsi que le site web du centre.

Il a également fait plusieurs recherches et effectué des lectures concernant l’Islam et cumulé une série d’images avec statistiques et organigrammes sur les proportions des groupes religieux et sur les proportions d’immigrants dans différents pays du monde.

Fait troublant, neuf jours avant de prendre la vie de six hommes, Bissonnette a effectué une recherche sur «la psychose toxique : quand les substances jouent avec la tête».

Au début du mois de janvier, il avait également recherché des informations sur «le renouvellement des permis de chasse ou d’arme si vous faites de l’anxiété ou autre trouble mental».

Lundi après-midi, les premières victimes directes de la tuerie survenue le 29 janvier 2017 devaient commencer à témoigner. Des témoignages qui devraient s’étendre sur une bonne partie de la semaine.