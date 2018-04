Deux surfeurs victimes d’attaques de requins en Australie

Deux hommes ont été attaqués par un requin lundi matin dans la même région de la côte ouest australienne. Ils ont été mordus aux jambes avant de réussir à s’échapper.

D’abord, un homme de 37 ans a été attaqué en matinée près de la plage Cobblestones, à 270 kilomètres au sud de Perth. Il a été en mesure de s’échapper en se couchant sur sa planche pour regagner la berge. Il a ensuite été évacué rapidement par hélicoptère.

Il a été traité pour une blessure à la jambe et son état est jugé stable.

Quelques heures plus tard, un homme de 41 ans, qui ignorait tout de la première attaque, a surfé près d’une plage fermée à quelques kilomètres de là et a également été attaqué, a rapporté le quotidien britannique The Guardian.

Il a raconté avoir réussi à repousser le requin avec sa planche. Selon lui, il s’agissait d’un grand requin blanc long de quatre mètres.

Une compétition de la Ligue mondiale de surf (WSL), à 15 kilomètres du lieu de la première attaque, a dû être interrompue. L’organisation a affirmé que la sécurité des athlètes et des employés était sa priorité. Les activités ont repris une heure plus tard avec une surveillance accrue.