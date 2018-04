Le Musée des beaux-arts du Canada veut bel et bien acquérir le «Saint Jérôme»

Le Musée des beaux-arts du Canada confirme que l’œuvre mystérieuse qu’il veut acquérir avec les profits de la vente d’un Chagall de sa collection est bien «Saint Jérôme entendant la trompette du jugement dernier», propriété de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Québec.

Le Musée, qui refusait depuis plus d’une semaine de dévoiler l’identité du tableau, a indiqué dans un communiqué, lundi matin, qu’il avait maintenant obtenu l’accord des propriétaires pour en révéler le nom du tableau, œuvre du peintre français Jacques-Louis David. Cette sortie du musée d’Ottawa vient confirmer l’information obtenue la semaine dernière par l’Agence QMI.

«Le Musée des beaux-arts du Canada possède la collection la plus vaste d’art français au pays et compte des œuvres majeures des XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles», a expliqué le directeur général de l’institution, Marc Mayer, dans son communiqué.

«À cet ensemble, il manque toutefois un tableau important de David, figure marquante de l’art français.»

«L’acquisition du saint Jérôme viendrait considérablement enrichir notre collection, qui inclut déjà un petit portrait peint sur le vif de son beau-frère (Pierre Sériziat, 1790) – acheté en 1964 – et des œuvres de ses contemporains et élèves les plus doués. Une collection d’art européen ne saurait être complète sans une œuvre significative de cet illustre représentant du néo-classicisme.»

De l’avant

M. Mayer a précisé que, malgré le fait que le Musée de la civilisation à Québec, conjointement avec le Musée des beaux-arts de Montréal, veut aussi acquérir le David, son institution ira de l’avant avec la vente de «La tour Eiffel» de Marc Chagall chez Christie’s à New York le 15 mai.

«Même si le Musée de la civilisation de Québec achète le Saint Jérôme, la vente de La tour Eiffel se poursuivra selon le rigoureux processus d’aliénation en vigueur, a mentionné Marc Mayer. Les produits de cette vente pourront être utilisés pour enrichir la collection nationale et, plus particulièrement, pour que le Canada puisse se donner les moyens de conserver son patrimoine en empêchant l’exportation d’œuvres majeures hors du pays, défi auquel il sera sûrement à nouveau confronté.»

Le Chagall a une valeur estimée de 6 à 9 millions $ US et pourrait trouver preneur pour beaucoup plus en raison de la cote actuelle du peintre sur le marché international.