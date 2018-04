EN IMAGES | L’Ontario durement touchée par la tempête de verglas

La tempête de verglas qui a laissé quelques millimètres de glace sur le Québec a durement touché l’Ontario, notamment la grande région de Toronto.

Poteaux électriques cassés, routes extrêmement glissantes, arbres tombés en travers de la route : les images provenant de nos voisins ontariens témoignent des difficiles conditions météos.

Le vent, la pluie et le verglas ont causé de nombreuses sorties de route pendant la fin de semaine : la police provinciale de l’Ontario a enregistré près de 1500 accidents en deux jours, a rapporté Global News. Par chance, personne n’a perdu la vie sur les routes de la province.

Une collision entre deux poids lourds lundi matin a toutefois forcé la fermeture de l’autoroute 400, au nord de Toronto. On ne déplore aucun blessé.

Les précipitations de la fin de semaine ont aussi causé de multiples pannes électriques sur le réseau ontarien. Lundi midi, Hydro One disait avoir rétabli le courant à 91 000 clients, et 101 000 en manquaient toujours. Pour sa part, au plus fort de la tempête, Toronto Hydro répertoriait plus de 44 000 clients sans électricité.

Lundi, en raison des conditions climatiques, la Tour du CN, attraction touristique de Toronto, était fermée.

Les écoles de l’agglomération de Toronto étaient fermées lundi en raison des conditions routières.

Le trafic aérien a été particulièrement affecté aux deux aéroports de la Ville : à Pearson, plus de 600 vols ont été annulés, selon Global News, et de nombreux autres ont été retardés. À Billy Bishop, la plupart des décollages ont été annulés dimanche et de nombreux retards étaient enregistrés lundi.