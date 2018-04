Patrick Chan accroche ses patins

Le patineur artistique canadien Patrick Chan a annoncé sa retraite, lundi matin.

«Ce fut un honneur et un privilège de patiner pour le Canada, a déclaré Patrick Chan, par voie de communiqué. Les expériences mémorables que j’ai vécues m’ont permis de tirer des leçons dont je me souviendrai tout au long de ma vie. J’ai réalisé mes rêves et mes aspirations en patinage de compétition et le temps est maintenant venu de relever de nouveaux défis et de profiter de nouvelles occasions. J’espère avoir inspiré de nombreux jeunes patineurs en leur montrant qu’avec ardeur au travail, persévérance et dévouement, tout est possible.»

AFP

Au cours de sa carrière, Chan, 27 ans, a remporté trois médailles olympiques, trois titres de champion du monde et 10 titres nationaux.

Chan avait décroché une médaille d'argent à l'épreuve individuelle à Sotchi de même que l'argent lors de la compétition par équipe. À Pyeongchang, il a obtenu la médaille d'or lors de la compétition par équipe. Chan a aussi remporté cinq médailles aux Championnats du monde, gagnant le titre trois fois (2011, 2012, 2013). Il a mérité 15 médailles sur le circuit du Grand Prix ISU et quatre médailles à la finale du Grand Prix ISU, étant deux fois médaillé d’or (2011, 2012). Il a aussi occupé trois fois la première place aux Championnats du monde ISU des quatre continents (2009, 2012, 2016).