Résumé de l'action dans la LNH: Les Kings au bord du gouffre

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 15 avril.

Résultats

Pittsburgh 5 – PHILADELPHIE 1 (PIT mène la série 2-1)

Winnipeg 2 – MINNESOTA 6 (WPG mène la série 2-1)

Columbus 5 – WASHINGTON 4 (prolongation) (CLB mène la série 2-0)

Vegas 3 – LOS ANGELES 2 (VGK mène la série 3-0)

Matchs de lundi à TVA Sports

Boston @ Toronto (19h00) (BOS mène la série 2-0) À TVA SPORTS

Tampa Bay @ New Jersey (19h30) (TBL mène la série 2-0) À TVA SPORTS 2

Nashville @ Colorado (22h00) (NSH mène la série 2-0) À TVA SPORTS

Anaheim @ San Jose (22h30) (SJS mène la série 2-0) À TVA SPORTS 2

Les Golden Knights en voiture

Tirant de l’arrière 1-0 après 40 minutes de jeu, les Golden Knights ont marqué trois buts consécutifs pour l’emporter 3-2 face aux Kings et ainsi prendre une avance de 3-0 dans la série.

Les Golden Knights sont devenus la troisième franchise de l’histoire de la LNH à remporter ses trois premières rencontres lors de la première série et la première à le faire à sa saison inaugurale.

Les Knights peuvent devenir la première équipe à balayer une série à sa saison inaugurale. Toutefois, les Kings sont l’une des quatre équipes à être revenus de l’arrière d’un déficit de 0-3 pour remporter une série quatre de sept (2014 contre les Sharks).

Marc-André Fleury (37 arrêts) a remporté la 65e victoire de sa carrière en séries pour se retrouver au 11e rang de l’histoire, à égalité avec Dominik Hasek.

Quatre points pour Crosby

Sidney Crosby (1B, 3A) a obtenu quatre points face aux Flyers pour mener les siens à la victoire et à une avance de 2-1 dans la série.

Il s’agit de la troisième fois de sa carrière que le numéro 87 réalise pareil exploit.

Les Penguins ont égalé un record des séries éliminatoires avec deux buts (Evgeni Malkin et Brian Dumoulin) en l’espace de cinq secondes. En 1965, Norm Ullman (Red Wings) avait réalisé l’exploit face aux Blackhawks. De plus, Joe Malone avait également réussi ce fait d’armes en finale de LNH en 1919 avec les Canadiens. Ces derniers s’étaient alors qualifiés pour le duel final face aux champions de l’Association de hockey de la Côte du Pacifque, les Metropolitans de Seattle.

Crosby a maintenant obtenu 171 points en séries, à un seul point de Mario Lemieux au sommet du classement des pointeurs des Penguins en séries.

De son côté, Malkin (1B, 1A) a amassé la 100e aide (60-100—160) de sa carrière en séries. Il est devenu le 23e joueur de l’histoire à atteindre pareil plateau.

Les Jackets, encore en prolongation

Matt Calvert a marqué en prolongation et Sergei Bobrovsky a réalisé 54 arrêts pour permettre aux Blue Jackets de se donner un avantage de 2-0 face aux Capitals.

Bobrovsky a établi un record d’organisation pour le plus d’arrêts dans un match éliminatoire, surpassant la marque de 48, qu’il avait établie en 2014 face aux Penguins.

Columbus a surmonté des déficits de 2-0 et 3-1 lors de ce deuxième duel.

Les Jackets étaient également revenus de l’arrière lors du premier match. C’est la cinquième fois de l’histoire de la LNH qu’une équipe revient de l’arrière d’un déficit de plus d’un but lors des deux premières rencontres d’une série.

En fait, dans leur histoire, les Jackets ont surmonté des déficits de plus d’un but lors de quatre de leurs cinq victoires en séries.

Depuis l’instauration des séries quatre de sept, l’équipe qui a remporté les deux premiers matchs d’une série a triomphé à 86,4 % du temps, selon Elias Sports.

Six buts pour le Wild

Le Wild a explosé pour six buts, dont quatre en deuxième période, pour défaire les Jets lors de la troisième partie de la série.

Le Wild a marqué au moins quatre buts dans une période en séries pour la quatrième fois de son histoire.

Les attaquants Marcus Foligno et Jordan Greenway ont marqué le plus premier but de leur carrière en séries éliminatoires. Pour Greenway, il s’agissait du premier but de sa carrière. Il est devenu le premier de l’histoire de la franchise à le faire en séries.