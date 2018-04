Un automobiliste arrêté au terme d'une poursuite policière de 100 km

Une poursuite policière s’est déclenchée lundi vers 7h15 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska sur la route 289 lorsqu’un véhicule s’est fait intercepté suite à une infraction au code de la sécurité routière.

Le conducteur du véhicule fautif a refusé de s’immobiliser lors de l’intervention de la Sûreté du Québec. Grâce à la vérification de la plaque d’immatriculation, l’agent a constaté qu’il s’agissait d’un véhicule volé à Amqui cette fin de semaine et que le conducteur venait de faire un vol d’essence à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

La poursuite policière s’est enclenchée sur la route 289 avant d’emprunter l’autoroute 20 en direction est. Une fois sur la route 132, dans le secteur de Trois-Pistoles, la poursuite a été interrompue afin d’assurer la sécurité des citoyens. La Sûreté du Québec a tout de même gardé le véhicule en visuel. Une fois dans la zone de 70 km/h au Bic, le véhicule a été pris en souricière par les agents alors que le conducteur tentait de contourner les tapis cloutés installés sur place.

L’homme et la femme dans la vingtaine qui prenait place dans le véhicule ont été maitrisés et arrêtés. Ils ont par la suite été interrogés par la Sûreté du Québec à Rimouski. Ils pourraient faire face à des accusations de fuite, de conduite dangereuse, de recel et de vol. On ne connait pas encore le lieu de la comparution.