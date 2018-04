Déplacements difficiles, pannes et écoles fermées

Liste des écoles fermées

La prudence sera de mise sur les routes à l’heure de pointe, lundi matin. La tempête printanière qui frappe l’ensemble du Québec va laisser plusieurs millimètres de pluie verglaçante.

Le système dépressionnaire qui touche la province va continuer d’amener des précipitations accompagnées de vents forts jusqu’à mardi, avant de se diriger vers l’est.

Des avertissements ont été émis, dès dimanche soir, par Environnement Canada indiquant «un épisode majeur de pluie verglaçante» pour de nombreux secteurs.

Pour la plupart des régions, entre 10 à 20 mm de pluie verglaçante sont attendus jusque dans la matinée.

À Montréal, la pluie verglaçante devrait cesser en fin de soirée pour se transformer en pluie avec des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 60.

Du côté de Québec, le grésil va se changer en pluie verglaçante au cours de la matinée et ne va s’arrêter que mardi matin. Près de 20 mm pourraient tomber.

Pour le reste de la semaine, c’est la pluie intermittente et les nuages qui domineront. On pourra espérer un retour à la normale et des températures saisonnières un peu avant la fin de semaine. Le soleil fera son retour samedi, avec des températures pouvant atteindre les 11°C.

Pannes

Les averses de verglas causent de nombreuses d’électricité à travers la province. À 5h, plus de 20 000 foyers étaient privés d'électricité.

La région de l’Outaouais est particulièrement touchée avec plus de 11 000 abonnés privés de courant. Suivent la Montérégie ( 7510) et les Laurentides (1350).

Écoles fermées

Plusieurs commissions scolaires ont annoncé leur fermture en raison de la tempête. C'est le cas des commissions scolaires de Montréal, des Trois-Lacs, des Samares, de Marguerite-Bourgeoys, de la Pointe-de-l’île. De nombreux établissements d'enseignement privés ont aussi pris la décision de fermer leurs portes. Vous pouvez consulter la liste complète des écoles fermées sur notre site web.