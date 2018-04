Adam Sandler et Jennifer Aniston tourneront à Montréal

Ne soyez pas surpris si vous croisez Adam Sandler et Jennifer Aniston dans les rues de Montréal cet été. Les deux stars hollywoodiennes débarqueront dans la métropole en juin pour le tournage d’une comédie intitulée Murder Mystery, a appris Le Journal.

Selon nos informations, ce film réalisé par Kyle Newacheck (le créateur de la série Workaholics) sera tourné à Montréal du début juin au début août. Une partie de l’équipe de production est installée dans les locaux du Studio MELS pour préparer le tournage et construire les décors.

Quelques semaines de tournage du film sont aussi prévues en Europe, a-t-on également appris.

Réunis à l’écran

Selon le magazine Variety, Adam Sandler et Jennifer Aniston cherchaient depuis longtemps un nouveau projet qui leur permettrait de retravailler ensemble, après s’être donné la réplique dans la comédie romantique Méchant menteur (Just Go With It), qui avait connu un beau succès en 2011 (215 M$ au box-office mondial).

Murder Mystery racontera les péripéties d’un officier de police de New York (joué par Sandler) et de sa femme (Aniston) qui se retrouveront impliqués malgré eux dans une histoire de meurtre lors d’un voyage en Europe. Le film est produit par Netflix. Le reste de la distribution n’a pas encore été annoncé.

D’autres tournages

Murder Mystery est le second tournage de film américain à être confirmé à Montréal jusqu’à maintenant en 2018, après le thriller d’horreur The Lodge qui a été filmé dans la métropole cet hiver.

Côté télé, l’équipe de production de la série américaine The Bold Type est installée en ville jusqu’en octobre pour le tournage des deux prochaines saisons qui seront diffusées sur les ondes de la chaîne américaine Freeform (l’ancien ABC Family) et en simultané sur ABC Spark au Canada. D’autres productions hollywoodiennes pourraient s’ajouter à la liste au cours des prochaines semaines.