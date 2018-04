Amende de 1448$ pour avoir conduit à 180 km/h

Un conducteur âgé de 38 ans a reçu une contravention de 1448 $ et 14 points d’inaptitude pour avoir circulé à 180 km/h sur l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Mardi, vers 14h30, les policiers ont intercepté un automobiliste de Québec qui circulait à très haute vitesse dans une zone 100 km/h. Il a été arrêté à proximité du pont de l’île d’Orléans.

Le conducteur conduisait également avec un permis de conduire sanctionné. Il a donc reçu deux constats d’infraction, l’un pour le grand excès de vitesse, au montant de 1448 $ et 14 points d’inaptitude, et l’autre pour avoir conduit avec un permis sanctionné au montant de 484 $. De plus, son véhicule a été remorqué et saisi pour une période de 30 jours.

Depuis le 1er avril 2008, si vous êtes déclaré coupable d’un grand excès de vitesse, cette infraction est prise en considération pendant 10 ans. Cela signifie que si vous commettez un ou plusieurs autres grands excès de vitesse dans les 10 ans suivant une déclaration de culpabilité, vous recevez une sanction plus sévère.

Dans une zone de 100 km/h, un grand excès de vitesse se situe à 60 km/h ou plus au-dessus de la limite permise. Le permis de conduire est suspendu immédiatement pour 7 jours, le nombre de points d’inaptitude est doublé et le montant de l’amende est doublé.