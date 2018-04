Conversation terrifiante en plein vol: «Vous avez dit qu’il y a un trou?»

Une partie de l’avion manquante? Un passager aspiré à l’extérieur par un trou? Les conversations entre la tour de contrôle et le vol 1380 de Southwest, qui a connu mardi en plein vol une défaillance de moteur, donnent froid dans le dos.

Dans un extrait audio diffusé sur LiveATC.net, un site spécialisé dans les enregistrements de conversations aériennes, on peut entendre un échange particulièrement terrifiant entre l’équipage de l’avion, qui se trouve à plus de 30 000 pieds d’altitude, et le personnel au sol.

«-Pouvez-vous vous assurer que les services médicaux soient sur la piste? Nous avons des passagers blessés.

-Des passagers blessés, ok. Est-ce que votre appareil est en feu?

-Non, ce n’est pas un feu, mais il en manque une partie. Ils disent qu’il y a un trou et que quelqu’un a été éjecté à l’extérieur.

-Pardon, vous avez dit qu’il y a un trou et que quelqu’un a été éjecté à l’extérieur?»

Les témoignages de passagers de l’avion recoupent en partie ce compte rendu à chaud. L’un d’eux a déclaré à CNN, dans un récit plutôt détaillé, qu’une femme d’un certain âge était aspirée vers la brèche.

«Elle était assise à son siège lorsque le hublot d'à côté a explosé. Toute la pression faisait sortir des choses à l’extérieur. D'où je me trouvais, je pouvais voir que ses bras et son corps étaient aspirés dans cette direction, relate Marty Martinez. Il y avait des gens à l’arrière du siège [de la victime] qui tentaient de la retenir. Elle n’est pas passée au travers du hublot.»

En début de soirée, les autorités n’avaient pas confirmé si c’est cette femme qui était le passager décédé. L’accident a fait un mort et sept blessés légers.