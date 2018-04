Débordement du fleuve à Québec

Le fleuve Saint-Laurent a débordé à Québec, entre la côte Gilmour et la rue de la Montagne. Les policiers ont recommandé d’éviter le secteur.

Environnement Canada a diffusé mardi matin un avertissement d’onde de tempête pour les secteurs de Bellechasse, de Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans, de Lévis et de Québec. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque. On recommande aux personnes près de la côte de suivre de près la situation.

#circulation .Débordement du fleuve secteur Dalhousie entre la côte Gilmour et la rue de la Montagne .Évitez le secteur svp . — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) April 17, 2018

La traverse Lévis-Québec est toujours en fonction.

Après le grésil, les vents forts et la pluie verglaçante, c’est au tour de la neige et de la gadoue de compliquer les déplacements vers le travail des usagers de la route de la région de Québec, mardi matin.

Cette neige, mêlée de pluie, continuera de tomber de façon intermittente jusqu’à mardi soir.