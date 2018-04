Le positionnement du président américain Donald Trump vis-à-vis de la Russie a été analysé par les participants de l’émission La Joute mardi.

Trump a en effet annoncé qu’il n’y aurait pas de nouvelles sanctions contre le pays, contrairement à ce que disait l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley.

Cette annonce intervient quelques semaines après l’expulsion de diplomates russes des États-Unis et de plusieurs autres pays occidentaux.

«Quand il a réalisé que les autres pays n’expulsaient pas autant de diplomates que les États-Unis... Des sources anonymes ont rapporté qu’il était entré dans une colère incroyable. Qu’il aurait "garroché" des trucs en l’air, etc. Tout ce qui concerne la Russie, ça n’a pas de bon sens. Il y a quelque chose. Moi, je pense de plus en plus qu’ils (les Russes, NDLR) le tiennent», a fait savoir Luc Lavoie.

Les jouteurs sont ensuite revenus sur la convocation de l’avocat de Trump, Michael Cohen, devant un tribunal new-yorkais.

«Cohen connait beaucoup de choses du "wheling and dealing" de Trump avant qu’il ne devienne président. Ce qui circule à Washington en ce moment, c’est que ce qui pourrait faire trébucher Trump, c’est qu’il aurait possiblement trempé dans des affaires criminelles», a indiqué Bernard Drainville.

Voyez les échanges entre nos jouteurs dans la vidéo ci-dessus.