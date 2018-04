Et les prénoms les plus inusités de 2017 sont...

Les Québécois ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour trouver un prénom original à leur enfant, selon le palmarès annuel de Retraite Québec.

Et cette originalité s’est manifestée davantage pour les prénoms des fillettes, alors que 8993 prénoms différents ont été utilisés, contrairement à 8119 pour les garçons.

Voici une petite sélection faite par TVANouvelles.ca sur les prénoms les plus inusités choisis au Québec en 2017.

CHEZ LES FILLES

Dans la catégorie «les prénoms les plus surprenants»

Le prénom chez les filles qui a assurément frappé le plus l’imaginaire de l’équipe de TVANouvelles.ca est Keysie Pitshounette! Les petites Magnifouet, Coeurina, Caline et Robine ont aussi causé la surprise. Esti et Esty ont également fait sourciller notre équipe.

Une seule petite Ludivine est née au Québec en 2017; il est fort à parier que Ludivine Reding aura donné envie à plus de parents de choisir ce prénom dans les prochaines années!

Dans la catégorie «mon enfant deviendra célèbre»

Pride, Balena Precieuse Ony, Winner, Star, Morning-Star, Money, Miracle, Karma, Liberty, Justice, Happiness, Gold, Dior, Bless, Blessing, Victorieuse, Sooky, Royalty, Richesse, Reine, Queen (et Queen Providence), Providence Divine, Sissi, Wise

Dans la catégorie «j’aime la nature et le monde»

Winter, Sahara, Océan, Malibu, Albany, Time, Wednesday, Summer Chloe, Indiana, Charny, Storm, Roma, River, Rain, Qatar, Petra, Orly, Soleil, Sixtine

Dans la catégorie «beaucoup de consonnes et de voyelles»

Ietsi'Tsatenniharons et Ierennaweienhen, Gursharanpreet et Djaylah'Ecssa

Dans la catégorie «beaucoup d’imagination»

Splandyd, Xzavia, Yekta, Avoyelle, Hatshepsut, Sthephanie, Meegwin, Ralphmalia, Flaurance, Priscyllia, Sarin, Tchaou, Tcheulo, Leanore, Leatrice, Flechanne-Raphaelle, Flechane, Sephora-Océanne, Sephora-Élie, Sephora-Shanaya; clin d’œil aux nombreuses variations de Zendaya (Zendeya et Zyendaya) et à celles pour Ophélie (Ofeelie, O’Feelie, Ofeely, O-Felia, Ofely, Ofelya, Ofilya)

Dans la catégorie «prénom ou nom de famille?»

St-Pierre et Mousseau Tanguay

Les prénoms Philippe, Luca, Logan, Lionel, Leo, Lenny, Jacob, Henry-James, Ethan, Elie, Devon, Dan ont été utilisés pour des fillettes au Québec en 2017.

CHEZ LES GARÇONS

Les prénoms Zvi, Frismael, Chofolo, BB et Art ont piqué la curiosité de TVANouvelles.ca cette année dans le palmarès de Retraite Québec.

Dans la catégorie «mon enfant deviendra célèbre»

T-Jay, Sage Octavius, Prince Michael, Pharell Precieux, Matisse, Lyric (et aussi Lyriq), Levis, Legacy, Godlove, Dior, Destiny, Armani, Aldo, Snowden, Santana, O’Keefe, Nelligan, Dali

Dans la catégorie «j’aime la nature et le monde»

Thunder, Storm, Rock, Plume, Pacific, Loup, Lion, Hiver, Egypt, Dubay, Arius

Dans la catégorie «prénom ou nom de famille»?

Lessard, Dion, Diaz, Boucher

Dans la catégorie «beaucoup de consonnes»

Yehowhbensharat, Vishnukanth, Tshishatshiden-Waban, Rawenhtsawakon, Sakaohronkwas

Dans la catégorie «beaucoup d’imagination»

Loguan, Kurthys, Elyoth, Sherif, Patchiss, Pape Oumar, Andre Pacha, Anas Islam; et clin d’oeil aux compositions avec Prince comme Prince Benoit-Ozo, Prince-Aayan et celles avec Ethan comme Ethan Bliss, Ethan Djeumi et Ethan Ricky)

Les prénoms Miranda, Mila, Louann, Kimi, Joy, Joyce, Isa, Elise, Aubrey ont été choisis par des parents pour leur bébé garçon l’an dernier.

Pour consulter le palmarès de Retraite Québec, cliquez ici.