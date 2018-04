Justin Trudeau s’adresse aux députés français

Le premier ministre Justin Trudeau s’est adressé à l’Assemblée nationale française mardi, une première dans l’histoire canadienne. Lors de son allocution, il a profité de l’occasion pour souligner l’importance de l’égalité des sexes et des changements climatiques.

Par ailleurs, il a annoncé que l’égalité entre les hommes et les femmes sera le thème horizontal du sommet du G7, que le Canada présidera à La Malbaie en juin prochain.

«Une plus grande participation des femmes au marché du travail est indispensable à la croissance de nos économies», a dit Justin Trudeau devant les députés français.

Le premier ministre a abordé plusieurs sujets au cours de son discours qui a duré plus de 30 minutes. Il a notamment mis l'emphase sur l'excellente collaboration entre le Canada et son allié français dans la lutte contre les changements climatiques, le libre-échange et le conflit syrien.

«Le Canada a appuyé sans hésitation la décision de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni pour diminuer la capacité du régime Assad», a affirmé Justin Trudeau sur le conflit syrien.

Plus de détails à venir...