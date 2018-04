Le Pentagone met en garde contre une «résurgence» de l'EI en Syrie

L'armée américaine a constaté une «résurgence» du groupe jihadiste État islamique (EI) dans des régions de la Syrie contrôlées par le régime de Bachar al-Assad, a indiqué mardi un responsable militaire américain.

Selon le colonel Ryan Dillon, porte-parole de la coalition internationale antijihadistes en Syrie et en Irak, le régime Assad et la Russie - son alliée politique et militaire - n'ont parfois pas été en mesure de conserver le terrain repris à l'EI.

«Lorsque l'on observe l'EI dans des zones où nous ne sommes pas présents, où nous n'appuyons pas nos partenaires sur le terrain, il y a des éléments de l'EI qui ont été capables de revenir et de prendre des territoires (y compris dans) certains quartiers du sud de Damas», a expliqué M. Dillon.

«Nous avons assisté à un début de résurgence de l'EI dans des zones à l'est de la rivière Euphrate», a-t-il relevé.

L'armée américaine surveille de près le groupe État islamique en Syrie et en Irak, où les jihadistes ont perdu 98% des territoires qu'ils étaient parvenus à conquérir, selon le Pentagone.

Mais les progrès ont cessé ces dernières semaines dans les régions où la coalition internationale lutte contre l'EI par l'intermédiaire des Forces démocratiques syriennes (FDS), à cause d'opérations de l'armée turque dans le Nord.

Ankara a lancé en juin une offensive sanglante autour d'Afrine pour chasser les combattants kurdes de la ville. Nombre de Kurdes qui étaient mobilisés contre l'EI ont décidé d'aller plutôt soutenir les leurs à Afrine.

Le colonel Dillon a indiqué qu'aucune progression marquante n'avait été enregistrée contre l'EI depuis que les membres kurdes des FDS étaient partis.