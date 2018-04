Les dons récoltés par la campagne de financement des Broncos iront à une fondation

La campagne de financement pour les Broncos de Humboldt sur le site GoFundMe n’a jamais connu de précédent au Canada. La collecte prend fin mercredi, l’argent sera ensuite transféré à une fondation créée pour venir en aide aux personnes affectées par l’accident qui a fait 16 morts.

En date de mardi matin, plus de 12 millions $ ont été amassés auprès de plus de 132 000 personnes, au Canada et à l’étranger, et ce en à peine 10 jours.

La semaine dernière, le chef de la direction de GoFundMe, Rob Salomon, a confié à la chaîne CP24 que cette vague de solidarité n'a jamais connu de précédent sur le site au Canada, indiquant qu’il s’agissait de la plus grande collecte organisée au pays.

Selon lui, «certaines des plus importantes organisations de hockey au pays ont fait des dons», que ce soit des joueurs ou des équipes de la LNH. Toutefois, la majorité des fonds amassés proviennent de particuliers, avec une moyenne d'environ 50 $ par personne. L'organisatrice de la campagne, Sylvie Kellington, avait pour sa part souligné que des gens provenant d'une soixantaine de pays avaient répondu à l'appel en contribuant à la cause.

Mercredi, la collecte qui visait à recueillir 4 millions $, prendra fin, c’est ce qu’a annoncé lundi le président des Broncos de Humboldt, Kevin Garinger, sur le site de la campagne.

Dans son message, M. Garinger a déclaré que ces fonds serviront à aider les joueurs des Broncos, les employés les familles des victimes et toutes personnes affectées par la tragédie. L’argent récolté sera ainsi transféré à un organisme sans but lucratif nouvellement créé, la «Humboldt Broncos Memorial Funds Inc».