Résumé de l’action dans la LNH: Les Maple Leafs réduisent l’écart

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 16 avril.

Résultats

Boston 2 – TORONTO 4 (BOS mène la série 2-1)

Tampa Bay 2 – NEW JERSEY 5 (TBL mène la série 2-1)

Nashville 3 – COLORADO 5 (NSH mène la série 2-1)

Anaheim 1 – SAN JOSE 8 (SJS mène la série 3-0)

Matchs de mardi à TVA Sports

Washington @ Columbus (19h30) (CLB mène la série 2-0) À TVA SPORTS

Winnipeg @ Minnestoa (20h00) (WPG mène la série 2-1) À TVA SPORTS 2

Vegas @ Los Angeles (22h30) (VGK mène la série 3-0) À TVA SPORTS

Trois équipes réduisent leur déficit

Les Maple Leafs, les Devils et l’Avalanche ont tous remporté la troisième partie de leur série respective pour réduire leur déficit à 1-2.

L’attaquant des Leafs Patrick Marleau a marqué les 69e et 70e buts de sa carrière en séries éliminatoires. Il est à égalité au 16e rang de tous les temps dans cette catégorie, à égalité avec Steve Yzerman.

À 38 ans et 213 jours, Marleau est devenu le plus vieux joueur de l’histoire des Leafs à marquer un but en séries éliminatoires, surpassant la marque de Norm Ullman (38 ans et 109 jours) en 1974.

Frederik Andersen a réussi 40 arrêts face aux Bruins.

De leur côté, les Devils ont surmonté un déficit de 2-1 en troisième période en marquant quatre buts sans réplique pour prendre la mesure du Lightning.

Taylor Hall (1B, 2A) est devenu le premier joueur des Devils à amasser trois points dans une rencontre éliminatoire depuis Zach Parise en 2012.

Finalement, l’Avalanche s’est donné une avance de 4-0, notamment grâce à deux buts de Nathan MacKinnon, pour stopper à 12 sa séquence de défaite (saison régulière et éliminatoires) face aux Predators.

MacKinnon a réussi une première rencontre de plus d’un but en séries éliminatoires.

Huit buts pour les Sharks

Les Sharks ont établi un record d’organisation en explosant pour huit buts face aux Ducks et ainsi prendre une avance de 3-0 dans la série.

C’est la sixième fois de leur histoire que les Sharks ont une avance de 3-0 dans une série (4-1). En 2014, les Kings avaient réalisé l’impensable en revenant de l’arrière.

Joe Pavelski (1B, 1A) et Logan Couture (1B, 2A) ont été deux des six joueurs des Sharks à amasser plus d’un point dans cette rencontre.

Le saviez-vous?

En plus de Patrick Marleau, des Leafs, le défenseur des Bruins Zdeno Chara a également trouvé le fond du filet.

Il s’agissait ainsi de la sixième de l’histoire de la LNH que deux joueurs de 38 ans ou plus marquaient dans la même rencontre. Francis Bouillon (MTL) et Martin St. Louis (NYR) avaient réussi l’exploit pour la dernière fois en 2014.